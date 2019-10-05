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6 октября • обновлено в 01:30
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Он движется? Сеть взорвала новая оптическая иллюзия со стадионом. Видео

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В сети вызвало споры новое видео с оптической иллюзией, на котором снято винтовую лестницу на миланском стадионе "Сан-Сиро" (Италия).

Соответствующий ролик на своей странице в Twitter опубликовал пользователь Daniel Holland (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

"Глядя на людей, покидающих "Сан-Сиро", начинаю верить, что вся спиралевидная конструкция движется", – написал автор поста.

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Стадион Сан-Сиро в Милане

Стадион Сан-Сиро в Милане

italy4.me

Видео собрало более 60 тысяч лайков и множество комментариев. Некоторые пользователи так и не поняли, движется ли лестница. Другие высоко оценили находку архитектора.

"Она вращается, и меня не переубедить", "У меня заболел мозг", "Настоящий дизайн в действии", – пишут пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

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Место
Италия Милан
Теги
видео Twitter курьез
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