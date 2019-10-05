Он движется? Сеть взорвала новая оптическая иллюзия со стадионом. Видео

В сети вызвало споры новое видео с оптической иллюзией, на котором снято винтовую лестницу на миланском стадионе "Сан-Сиро" (Италия).
Соответствующий ролик на своей странице в Twitter опубликовал пользователь Daniel Holland (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).
"Глядя на людей, покидающих "Сан-Сиро", начинаю верить, что вся спиралевидная конструкция движется", – написал автор поста.
Стадион Сан-Сиро в Милане
italy4.me
Видео собрало более 60 тысяч лайков и множество комментариев. Некоторые пользователи так и не поняли, движется ли лестница. Другие высоко оценили находку архитектора.
"Она вращается, и меня не переубедить", "У меня заболел мозг", "Настоящий дизайн в действии", – пишут пользователи.
Watching people leaving San Siro football stadium in Milan makes me believe that the entire spiral structure is moving. pic.twitter.com/FepPjsN9ms— Daniel Holland (@DannyDutch) October 3, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:
В соцсетях возник ажиотаж из-за оптической иллюзии с полем пшеницы, где колоски колышутся на ветру.
Также пользователей сбило с толку фото, на котором изображено или дверь автомобиля, или океан.
До этого разгорелся спор вокруг оптической иллюзии с кроссовком. Люди спорят, какого же он цвета.
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