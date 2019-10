Він рухається? Мережу підірвала нова оптична ілюзія зі стадіоном. Відео

У мережі викликало суперечки нове відео з оптичною ілюзією, на якому знято гвинтові сходи на міланському стадіоні "Сан-Сіро" (Італія).

Відповідний ролик на своїй сторінці у Twitter опублікував користувач Daniel Holland (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

"Дивлячись на людей, які покидають "Сан-Сіро", починаю вірити, що вся спіралевидна конструкція рухається", – написав автор поста.

Відео зібрало понад 60 тисяч лайків і безліч коментарів. Деякі користувачі так і не зрозуміли, чи рухаються сходи. Інші високо оцінили знахідку архітектора.

"Вона обертається, і мене не переконати", "У мене заболів мозок", "Справжній дизайн у дії", – пишуть користувачі.

Watching people leaving San Siro football stadium in Milan makes me believe that the entire spiral structure is moving. pic.twitter.com/FepPjsN9ms