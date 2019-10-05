Він рухається? Мережу підірвала нова оптична ілюзія зі стадіоном. Відео

У мережі викликало суперечки нове відео з оптичною ілюзією, на якому знято гвинтові сходи на міланському стадіоні "Сан-Сіро" (Італія).
Відповідний ролик на своїй сторінці у Twitter опублікував користувач Daniel Holland (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).
"Дивлячись на людей, які покидають "Сан-Сіро", починаю вірити, що вся спіралевидна конструкція рухається", – написав автор поста.
Стадіон Сан-Сіро в Мілані
italy4.me
Відео зібрало понад 60 тисяч лайків і безліч коментарів. Деякі користувачі так і не зрозуміли, чи рухаються сходи. Інші високо оцінили знахідку архітектора.
"Вона обертається, і мене не переконати", "У мене заболів мозок", "Справжній дизайн у дії", – пишуть користувачі.
Watching people leaving San Siro football stadium in Milan makes me believe that the entire spiral structure is moving. pic.twitter.com/FepPjsN9ms- Daniel Holland (@DannyDutch) October 3, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:
У соцмережах виник ажіотаж через оптичну ілюзію з полем пшениці, де колоски гойдаються на вітрі.
Також користувачів збило з пантелику фото, на якому зображено чи то двері автомобіля, чи то океан.
До цього розгорілася суперечка навколо оптичної ілюзії з кросівком. Люди сперечаються, якого ж він кольору.
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