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6 жовтня • оновлено в 17:55
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Він рухається? Мережу підірвала нова оптична ілюзія зі стадіоном. Відео

6.1т Читати матеріал російською

У мережі викликало суперечки нове відео з оптичною ілюзією, на якому знято гвинтові сходи на міланському стадіоні "Сан-Сіро" (Італія).

Відповідний ролик на своїй сторінці у Twitter опублікував користувач Daniel Holland (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

"Дивлячись на людей, які покидають "Сан-Сіро", починаю вірити, що вся спіралевидна конструкція рухається", – написав автор поста.

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Стадіон Сан-Сіро в Мілані

Стадіон Сан-Сіро в Мілані

italy4.me

Відео зібрало понад 60 тисяч лайків і безліч коментарів. Деякі користувачі так і не зрозуміли, чи рухаються сходи. Інші високо оцінили знахідку архітектора.

"Вона обертається, і мене не переконати", "У мене заболів мозок", "Справжній дизайн у дії", – пишуть користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

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Місце
Італія Мілан
Теги
видео Twitter курйоз
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