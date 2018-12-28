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"Не пользуется пиндосскими штучками": стало известно, почему Путин пишет с ошибками

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Президент России Владимир Путин пишет с ошибками, но не стесняется этого факта.

Об этом в своей передаче рассказала украинская журналистка и актриса Янина Соколова. Она обратила внимание, что российский глава признал этот свой недостаток во время посещения почетного президента Российской академии образования Людмилы Вербицкой.

Так, Путин признался, что именно ей звонит, когда сомневается в написании того или иного слова.

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"Вов, ну в самом деле, ХХІ век. Можно любое слово в Word написать и компьютер тебе его автоматически исправит... А, я поняла, ты принципиально этими пиндосскими штучками не пользуешься", — с иронией подметила ведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова "рассекретила" содержание записки, которую якобы написал представитель "управления народной милиции "ДНР" Эдуард Басурин Путину.

Персоны
Владимир ПутинЯнина Соколова
Место
Россия
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andrei andrei
andrei andrei
Тупенькая эта ваша соколова:-) Вербицкая любой Ворд на обе лопатки положит:-) И потом, какой он ей Вова? Быдло вы селюкское. Вам никакой Word уже не поможет.
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