"Не користується піндоськими штучками": стало відомо, чому Путін пише з помилками

Президент Росії Володимир Путін пише з помилками, але не соромиться цього факту.

Про це у своїй передачі розповіла українська журналістка і актриса Яніна Соколова. Вона звернула увагу, що російський глава визнав цей його недолік під час відвідування почесного президента Російської академії освіти Людмили Вербицької.

Так, Путін зізнався, що саме їй телефонує, коли сумнівається у написанні того чи іншого слова.

Володимир Путін ТСН

"Вов, ну справді, ХХІ століття. Можна будь-яке слово у Word написати і комп'ютер тобі його автоматично виправить... А, я зрозуміла, ти принципово цими піндоськими штучками не користуєшся", — з іронією зазначила ведуча.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова "розсекретила" зміст записки, яку нібито написав представник "управління народної міліції "ДНР" Едуард Басурін Путіну.