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"Не користується піндоськими штучками": стало відомо, чому Путін пише з помилками

72.2тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін пише з помилками, але не соромиться цього факту.

Про це у своїй передачі розповіла українська журналістка і актриса Яніна Соколова. Вона звернула увагу, що російський глава визнав цей його недолік під час відвідування почесного президента Російської академії освіти Людмили Вербицької.

Так, Путін зізнався, що саме їй телефонує, коли сумнівається у написанні того чи іншого слова.

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Володимир Путін

Володимир Путін

ТСН

"Вов, ну справді, ХХІ століття. Можна будь-яке слово у Word написати і комп'ютер тобі його автоматично виправить... А, я зрозуміла, ти принципово цими піндоськими штучками не користуєшся", — з іронією зазначила ведуча.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова "розсекретила" зміст записки, яку нібито написав представник "управління народної міліції "ДНР" Едуард Басурін Путіну.

Особи
Володимир ПутінЯніна Соколова
Місце
Росія
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Makc Махов
Makc Махов
Фюрер Хуйлопутин Владимир Владимирович, двоечник. Чооо вы хотели! Кацапье только двоечникам лает рулить Кацапией! 😆🖕🇷🇺💩😁💥💣
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минин евген
минин евген
а я-то не могу понять, что за фигня происходит: украинцы на чужом языке пишут грамотно и без ошибок, а кацапьё немытое, в двух словах три ошибки делает. на родном языке! в стойле козтячьем все на вождя равняются!
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Кулагин Егор
Кулагин Егор
минин евген, да ну? Я украинцев именно по ошибкам вычисляю. Самые дурацкие ошибки по типу исщо это точно с Украины
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
минин евген, це при тому, що більщість українців не володіє українською?
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Украинец Сергей, зачем ты так о Порошенко.
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
минин евген, у тебя кроме оскорблений, что -то другое написать ума хватит?
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минин евген
минин евген
Бурмистров Вадим, вадик порошенко стал главой козломордого государства? немвтые кацапы отдали своё "сакральное" стойло, некая росися, украинцам? животное, это ты лично принимало решение?
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