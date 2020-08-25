На росТВ пытались "замять" промахи российских военных. Видео

В сети показали неудачные выстрелы российской военной техники на Международных армейских играх-2020.

Роликом на своем Telegram-канале поделился блогер Vitauskas. Он пошутил, что "трепетать от страха" при виде ракет РФ с непредсказуемой траекторией должны "не солдаты агрессивного блока НАТО, а жители Воронежа" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отметим, неудачные выстрелы ракет по цели сотрудник росТВ, который комментировал происходящее, очевидно, пытался "не заметить". Каждый неудачный удар мужчина комментировал как прицельный.

Так, он заявил, что одна из ракет попала "фактически в корму" танку, хотя она упала на землю перед ним, не долетев до цели. Еще одна ракета зацепила верхушки деревьев и взорвалась – по словам комментатора, она "поразила цель у кромки леса".

Добавим, в программу включено 30 конкурсов. Игры пройдут в течение двух недель на полигонах пяти стран. Это состязание по тактической стрельбе, преодоление комплексной полосы препятствий с выполнением огневых задач и конкурс среди специалистов военно-топографической службы "Надежный ориентир".

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Как писал OBOZREVATEL, ранее у российского истребителя МиГ-31 оторвалось колесо при взлете. Самолету понадобилась аварийная посадка.