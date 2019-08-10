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"Клоун! Стара кокетка!" Путін розлютив росіян пафосним візитом до Криму

4.1т Читати матеріал російською

Глава Росії Володимир Путін розлютив мережу поїздкою в окупований Крим.

Кремлівський журналіст Дмитро Смирнов в мережі опублікував відео, як Путін катається по українській землі на мотоциклі.

Така пафосна витівка не сподобалася росіянам, які нагадали Путіну про проблеми в країні - пожежі в Сибіру, потопи, вибухи на військових складах і мітинги в Москві.

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"Росія тоне і горить, а воно на мопеді катається!" "Як стара кокетка, клоун", "Півкраїни горить і тоне, а він катається. Дно пробито", "Злякався мітингів, звалив в Крим", "Дід в колясці", "Країна горить, тоне, вибухає, а він катається", - обурюються росіяни.

"Клоун! Стара кокетка!" Путін розлютив росіян пафосним візитом до Криму
"Клоун! Стара кокетка!" Путін розлютив росіян пафосним візитом до Криму
"Клоун! Стара кокетка!" Путін розлютив росіян пафосним візитом до Криму
"Клоун! Стара кокетка!" Путін розлютив росіян пафосним візитом до Криму
"Клоун! Стара кокетка!" Путін розлютив росіян пафосним візитом до Криму
"Клоун! Стара кокетка!" Путін розлютив росіян пафосним візитом до Криму
"Клоун! Стара кокетка!" Путін розлютив росіян пафосним візитом до Криму
"Клоун! Стара кокетка!" Путін розлютив росіян пафосним візитом до Криму
"Клоун! Стара кокетка!" Путін розлютив росіян пафосним візитом до Криму
"Клоун! Стара кокетка!" Путін розлютив росіян пафосним візитом до Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу розлютило фото з Путіним і фанаткою, яке було зроблена після параду на честь Дня ВМФ.

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Володимир Путін
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
а матацикл-атечественный,видима-на изотопах работает...?)))как "Буревесник"...?
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Карпов Стас
Карпов Стас
Путина называют клоуном. Удивительно! Хотел бы напомнить, кто сейчас президент в Украине
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Карпов Стас, залдостанов от ревности вызовет гоблина на дуэль . как смотрит падлец как смотрит , любымый царь катает на мотоцыкле любимую девушку по имени гоблин а он весь извелся от ревности , все , это ля мур дэ труа ---любовь на троих
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Валерий Максимов
Валерий Максимов
Хм.. Ну не фуем же ему на пианине лабать, или по фонтанчикам бегать между струйками.. А так он на «Урале» рассекал по городу русской славы. О чём базар?))
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Валерий Максимов, -" А так он на «Урале» рассекал по городу русской славы"...а чё не на "Харлее"...?))) или СП-2 уже не в моде...?)))
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