"Клоун! Стара кокетка!" Путін розлютив росіян пафосним візитом до Криму

Глава Росії Володимир Путін розлютив мережу поїздкою в окупований Крим.

Кремлівський журналіст Дмитро Смирнов в мережі опублікував відео, як Путін катається по українській землі на мотоциклі.

Така пафосна витівка не сподобалася росіянам, які нагадали Путіну про проблеми в країні - пожежі в Сибіру, потопи, вибухи на військових складах і мітинги в Москві.

"Росія тоне і горить, а воно на мопеді катається!" "Як стара кокетка, клоун", "Півкраїни горить і тоне, а він катається. Дно пробито", "Злякався мітингів, звалив в Крим", "Дід в колясці", "Країна горить, тоне, вибухає, а він катається", - обурюються росіяни.

На "Уралі": Володимир Путін приїхав на байк-шоу під Севастополем pic.twitter.com/w1CQKXiflv - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) August 10, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу розлютило фото з Путіним і фанаткою, яке було зроблена після параду на честь Дня ВМФ.

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