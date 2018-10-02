Google показывает порно: названо невинное слово-запрос

В режиме безопасного поиска изображений сервиса "Картинки Google" оказались картинки порнографического характера.

"Гугл" выдавал их по запросу слова "Hot". На проблему обратил внимание американский школьный учитель Шона Поппе, передает "Лента.ру". Мужчина рассказал, что во время урока задал восьмилетним ученикам перевести слово "Hot" (горячий) на язык маори.

В результате дети наткнулись на эротику, хотя у них на компьютерах был включен безопасный поиск.

Проблема коснулась многих пользователей Google. Если вбить указанное выше слово, можно увидеть фото женщин в нижнем белье. На некоторых фотографиях девушки изображены вообще без одежды.

На снимках запечатлены бывшая порноактриса Миа Халифа и Саманта Сэинт. Если же вбить слово "горячая", русскоязычные пользователи также столкнутся с эротикой.

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