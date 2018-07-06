"Федерика и Могерини": украинский нардеп оконфузился в прямом эфире

Украинский нардеп от БПП Геннадий Ткачук попал в курьезную ситуацию в прямом эфире, сказав, что верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини – это два разных человека (Федерика и Могерини соответственно).

Конфуз произошел в эфире телеканала 112, где Ткачук был гостем. Он несколько раз говорил отдельно о Федерике в мужском роде и Могерини – как о двух отдельных людях.

Ведущая поправила Ткачука, отметив, что Федерика – женщина. Однако нардеп не до конца понял намек. Он стал говорить о Федерике в женском роде, а о Могерини в мужском.

"Господин Могерини заявил, что только слепой не может видеть, что только слепой не может видеть тех изменений, которые сегодня происходят в Украине", - сказал нардеп, однако после замечания ведущей исправился.

"Федерика – госпожа, а Могерини сказал, что сегодня в Украине происходят тектонические сдвиги. Ну, я, может, перепутал, кто из них что говорил, но сам факт…" - продолжил Ткачук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в эфире украинского ТВ устроили скандал из-за "ж*дов и москалей".