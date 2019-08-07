"Это не Лувр": украинцев рассмешила "лакшери"-столовая НАПК

В сети появились фото безвкусной столовой, в которой питаются сотрудники Национального агентства по противодействию коррупции и Министерства экономического развития и торговли Украины.

Их опубликовал на своей странице в Facebook журналист Александр Гончаров. Интерьеры общепита вызвали недоумение у украинцев из-за своей аляповатости и смешения абсолютно несочитаемых вещей.

Так, стены помещения увешаны картинами, на подоконниках стоят винтажные статуэтки, музыкальные инструменты. Мебель столовой также стилизована под антиквариат.

"Это не Лувр и не Эрмитаж. Это столовая, где питаются сотрудники НАЗК и Министерства экономического развития. При входе их встречает бронзовая статуэтка девушки с пустыми ведрами, в углу периодически отбивают время напольные антикварные часы", – подписал подборку фото Гончаров. В комментариях его подписчики также высмеяли столовский креатив.

Столовая НАПК и МЭРТ Facebook Александра Гончарова

Столовая НАПК и МЭРТ Facebook Александра Гончарова

Столовая НАПК и МЭРТ Facebook Александра Гончарова

Столовая НАПК и МЭРТ Facebook Александра Гончарова

Столовая НАПК и МЭРТ Facebook Александра Гончарова

Столовая НАПК и МЭРТ Facebook Александра Гончарова

Столовая НАПК и МЭРТ Facebook Александра Гончарова

Столовая НАПК и МЭРТ Facebook Александра Гончарова

Столовая НАПК и МЭРТ Facebook Александра Гончарова

Столовая НАПК и МЭРТ Facebook Александра Гончарова

Столовая НАПК и МЭРТ Facebook Александра Гончарова

Столовая НАПК и МЭРТ Facebook Александра Гончарова

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде Украины стандартный обед в местных столовых обойдется в среднем в 100-150 гривен. В частности, стоимость салатов в парламенте стартует с отметки 10 гривен.

В качестве второго блюда депутатам предлагают картофельные зразы с капустой и грибами за 27 гривен, жаренную курицу – 25,8 гривни, отбивные из индейки – 41,6 гривни. Из более дорогих блюд в наличии есть шашлык из семги и судака – 106,7 гривни, утиная грудка – 129,5 гривни и запеченный лосось – 160,2 гривни.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!