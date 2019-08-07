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"Це не Лувр": українців розсмішила "лакшері"-їдальня НАЗК

1.6т Читати матеріал російською

У мережі з'явилися фото їдальні, в якій харчуються співробітники Національного агентства з протидії корупції та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Їх опублікував на своїй сторінці у Facebook журналіст Олександр Гончаров. Інтер'єри закладу громадського харчування викликали подив в українців через свою недолугість і змішання абсолютно непоєднуваних речей.

Так, стіни приміщення обвішані картинами, на підвіконнях стоять вінтажні статуетки, музичні інструменти. Меблі їдальні також стилізовані під антикваріат.

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"Це не Лувр і не Ермітаж. Це їдальня, де харчуються співробітники НАЗК і Міністерства економічного розвитку. Біля входу їх зустрічає бронзова статуетка дівчини з порожніми відрами, в кутку періодично відбиває час підлоговий антикварний годинник", – підписав добірку фото Гончаров. У коментарях його підписники також висміяли креатив у їдальні.

"Це не Лувр": українців розсмішила "лакшері"-їдальня НАЗК

Їдальня НАЗК і МЕРТ

Їдальня НАЗК і МЕРТ

Facebook Олександра Гончарова

Їдальня НАЗК і МЕРТ

Їдальня НАЗК і МЕРТ

Facebook Олександра Гончарова

Їдальня НАЗК і МЕРТ

Їдальня НАЗК і МЕРТ

Facebook Олександра Гончарова

Їдальня НАЗК і МЕРТ

Їдальня НАЗК і МЕРТ

Facebook Олександра Гончарова

Їдальня НАЗК і МЕРТ

Їдальня НАЗК і МЕРТ

Facebook Олександра Гончарова

Їдальня НАЗК і МЕРТ

Їдальня НАЗК і МЕРТ

Facebook Олександра Гончарова

Їдальня НАЗК і МЕРТ

Їдальня НАЗК і МЕРТ

Facebook Олександра Гончарова

Їдальня НАЗК і МЕРТ

Їдальня НАЗК і МЕРТ

Facebook Олександра Гончарова

Їдальня НАЗК і МЕРТ

Їдальня НАЗК і МЕРТ

Facebook Олександра Гончарова

Їдальня НАЗК і МЕРТ

Їдальня НАЗК і МЕРТ

Facebook Олександра Гончарова

Їдальня НАЗК і МЕРТ

Їдальня НАЗК і МЕРТ

Facebook Олександра Гончарова

Їдальня НАЗК і МЕРТ

Їдальня НАЗК і МЕРТ

Facebook Олександра Гончарова

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді України стандартний обід у місцевих їдальнях обійдеться в середньому в 100-150 гривень. Зокрема, вартість салатів у парламенті стартує із позначки 10 гривень.

Як другу страву депутатам пропонують картопляні зрази з капустою і грибами за 27 гривень, смажену курку – 25,8 гривні, відбивні з індички – 41,6 гривні. З більш дорогих страв у наявності є шашлик із сьомги і судака – 106,7 гривні, качина грудка – 129,5 гривні та запечений лосось – 160,2 гривні.

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Місце
Україна Київ
Теги
НАЗК Міністерство економічного розвитку і торгівлі
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