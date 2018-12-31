Зверское убийство семьи в Виннице получило неожиданное продолжение

Полиция задержала мужчину, который сообщил о массовом убийстве своих родственников в Виннице.

Он оказался отцом погибших детей, а также мужем одной из убитых женщин. Другой он приходится сыном. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Винницкой области.

"После проведения первоочередных следственных действий, на основании собранных доказательств, по подозрению в совершении этого преступления по ст. 208 УПК Украины работники полиции задержали родственника погибших, который вызвал скорую помощь", — говорится в сообщении.

Убийство в Виннице Нацполиция

Убийство в Виннице Нацполиция

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 декабря, в Виннице произошло жуткое преступление — в собственной квартире убили двух женщин и двух детей. Трое из них погибли сразу. Трехлетнюю девочку с тяжелыми травмами головы госпитализировали.

Позже стало известно, что врачам не удалось спасти ребенка. Травмы оказались несовместимыми с жизнью и во время оказания медицинской помощи девочка скончалась в больнице.