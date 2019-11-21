Лучше бы шапки воровали: вскрылись детали зверского изнасилования "слугой народа" Иванисовым

Генпрокурор Руслан Рябошапка и глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия оказались турболгунами. Их коллега по команде, нардеп Роман Иванисов – жестокий насильник. Он зверски избивал и неестественным путем насиловал девушку. Она умоляла его отпустить, говорила, что у нее маленький ребенок, а в ответ Иванисов только бил по голове.

Вот кого защищали Арахамия, Рябошапка и коллективное молчание "слуг" во главе с президентом Владимиром Зеленским. И они не могли не знать правду, ведь доступ к правоохранительным базам данных для первых лиц государства осуществляется в мгновение ока.

Подробности зверств попали в распоряжение журналистов. OBOZREVATEL публикует историю его преступлений.

Бил по голове, насиловал и издевался: что совершил нардеп

Иванисов вместе с тремя друзьями изнасиловал девушку (из этических соображений OBOZREVATEL не называет ее имя), которую они просто встретили на улице. Она умоляла отпустить, ведь у нее есть маленький ребенок. Но в ответ Иванисов бил ее по голове и насиловал. Аналогично вели себя и его приятели.

Из-за это он получил всего шесть месяцев фактического заключения. С одной стороны, ему повезло, что в момент изнасилования пропала эрекция. Поэтому он якобы не “довел преступление до конца”.

А с другой - нашелся очень влиятельный покровитель - на тот момент президент Леонид Кучма, который лично помиловал извращенца. Хотел бы Леонид Данилович, чтобы насильника его внучки отпустили на свободу за несколько серебренников спустя полгода заключения?

В адвокатских кругах хорошо известно, что с Кучмой можно было “договориться” о помиловании за крупную сумму. И Иванисову повезло родиться мажором. Его отец - Валерий Иванисов - крупный предприниматель, владелец элитных по мерках 90-х годов кафе, предприятий (ТОВ “Союз Паркинг”), которые занимались городским транспортом. Не стыдно ли Леониду Даниловичу, что он помиловал мерзавца, избившего и надругавшегося над человеком?

Фирма, зарегистрированная на Иванисова старшего Скриншот с реестра

Фирма, зарегистрированная на Иванисова старшего Скриншот с реестра

В опубликованном протоколе судебного заседания сказано, что девушку Иванисов вместе с приятелями изнасиловал в “извращенной форме”. Свою жертву они просто встретили на улице и затолкали в машину.

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Согласно документу, 15 сентября 1995-го девушка провожала знакомую по улице Калугина в поселке Куйбышево Запорожской области. Мимо проезжал автомобиль, из него выскочила группа мажоров, среди которых был и Роман Иванисов. Сперва девушкам предложили “прокатиться”, а когда они отказались, начали силой заталкивать в авто. Подруга жертвы сбежала, а вот над второй из них надругались.

Генпрокурор Руслан Рябошапка. Вы по звонку из Офиса президента отказались от собственных же слов и решили замолчать судимость Иванисова. Вы понимаете, что это преступление и на вашей совести?

“Ударившись головой, упала на заднее сидение. Я попыталась встать. Те, кто сидел, схватили за руку и голову. Затолкали в автомобиль, подсудимые стали везти в неизвестном направлении, сильно испугавшись, я стала просить, чтобы отпустили…”, - рассказала девушка на заседании суда.Иванисов собственноручно затолкал девушку в автомобиль. Ее вывезли в поле и изнасиловали. Каждый из них, включая будущего нардепа, по очереди надругался над беззащитной.

"Затолкали в автомобиль, подсудимые стали вести в неизвестном направлении, сильно испугавшись, я стала просить, чтобы отпустили…”, - рассказала девушка на заседании суда.

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Соучастник угрожал вывезти жертву в Ростов-на-Дону или в Мариуполь и закопать. “Когда один из задержанных предложил ей совершить половой акт в извращенной форме, она отказалась. За это Иванисов ударил ее по голове”, – говорится в документе.

Что интересно, на судебном заседании будущий политик сказал, что решил “поддержать” своих “приятелей” – те, якобы, пригрозили оставить его в поле, если он откажется насиловать. Мол, поэтому и пришлось надругаться над девушкой в поле, чтобы не отставать от "коллег".

“Третьим пришел насиловать Иванисов. Он удовлетворил половую страсть в извращенной форме, после чего пытался изнасиловать, но не довел преступление до конца по физиологическим причинам. После Иванисова зашел четвертый насильник”, - говорится в документе. После зверского преступления они просто бросили девушку в поле и уехали.

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Адвокат попросил поблажку из-за возраста Иванисова. Более того, подсудимый был якобы сильно болен и имел положительные характеристики. Но главное преимущество – папа. Но об этом позже.

Что интересно, будущий нардеп получил 2,5 лет тюрьмы, а его приятели-соучастники – от трех лет. Но даже этот небольшой для такого жестокого преступления срок он не отбыл полностью. Уже 29 ноября 1996-го президент Леонид Кучма помиловал подлеца! Он отсидел всего полгода. Фактически, за групповое изнасилование будущий политик получил 6 месяцев заключения.

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Жертва трагедии спустя столько лет рассказала журналистам, что старается забыть преступление. "Не каждый знает, как человек себя чувствует перед смертью. А я знаю, как человек перед смертью чувствует, как это – с жизнью прощаться, с ребенком мысленно прощаться, моему ребенку тогда было два года... Это действительно было насилие. Я шла с подружкой, они насильно затащили меня в машину, они меня тянули за волосы, у меня вся голова была "синяя" - в синяках, это все было", – рассказала женщина.

По ее словам, преступление приобрело огласку в Куйбышеве, где все и произошло. В родном городе ее травили после изнасилования, постоянно давили, а дело хотели "замять".

Уважаемые "слуги", мы понимаем, что у многих из вас есть двойное гражданство и жены с американскими паспортами, а в Куйбышево вы никогда не попадете. Но только представте, что на месте этой девушки оказалась бы ваша жена. Стали бы вы покрывать этого человека?

Наказания не было: что думают юристы о судебном решении

Адвокат Иван Либерман считает, что в нормальной ситуации за такое преступление Иванисов должен был получить минимум 7,5 лет тюрьмы (даже с учетом всех позитивных характеристик - половину от максимального срока в 15 лет по этой статье). При этом по какой-то странной причине Кучма решил помиловать не тех, кто нанесли вред, защищая себя, совершили экономические преступления, а жестокого насильника. Который бил, унижал и издевался.

“Минимальный срок для такого преступления, если бы суд объективно рассматривал дело, значительно больше. За такое преступление по санкции статьи 117-ть (еще того времени) должны давать как минимум 7,5 лет тюрьмы, если учитывать, что он сам насиловал, а не просто “стоял на шухере”.

Это слишком маленькое наказание. Можно сказать, что наказания почти не было. Сейчас за подобные преступления суды с легкостью дают по 10 лет”, - заявил адвокат в комментарии OBOZREVATEL.

Вероятно, что причиной покровительства Кучмы и невероятно мягкого наказания мог стать отец Иванисова. Журналисту Юрию Бутусову бывший воспитатель Мариупольской колонии, где отбывал наказание Иванисов, подполковник Павел Краморов рассказал: "упакованный" он был, папа у него большой коммерс был, в Бердянске, что-то с флотом связано.

Все эти материалы дела есть в нескольких архивах, срок хранения - 75 лет. Мариупольскую воспитательную колонию закрыли в 2008 году, на ее базе сделали исправительный центр, в 2016 закрыли и его, однако остался архив в любом случае. Иванисову на момент совершения преступления было 17 лет, это было его смягчающим обстоятельством”, - опубликовал слова Краморова Бутусов в Facebook.

У него было две статьи: за изнасилование (117-я), которое он не завершил из-за отсутвсия эрекции, и 118-я - за изнасилования неестественным путем. Но в тот момент, как неофициально рассказывают OBOZREVATEL служители Фемиды, Леонид Кучма за определенную сумму якобы мог подписать помилование любому преступнику, в том числе и насильнику.

Иванисов продолжил врать, а однопартийцы - покрывали преступника

Первым опубликовал информацию о судимости Иванисова экс-нардеп Игорь Мосийчук. В ответ на обвинение Иванисова в своем Facebook информацию высмеял и опубликовал справку об отсутствии судимости.

Якобы это “чернуха”, на которую были потрачены "сотни тысяч долларов". Факт тюремного прошлого Иванисова на брифинге подтвердил и Генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Он подчеркнул, что нардеп имеет погашенную судимость. Правда, уже через несколько часов пресс-служба ГПУ информацию своего руководителя опровергла.

По информации OBOZREVATEL, в неловкое положение Рябошапку поставил глава Офиса президента Андрей Богдан. Он позвонил после резонансного брифинга, морально надавил и попросил опровергнуть судимость Иванисова.

Сам же скандальный нардеп снова публично опроверг информацию о судимости, но на время проверки приостановил членство во фракции "Слуга народа". На скандал отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, если информация о судимости подтвердится он "лично заставит Иванисова сложить мандат".

Владимир Зеленский, своим молчанием вы берете на себя ответственность за все, что происходит вокруг скандала. Давид Арахамия, тем, что вы пытаетесь отвертеться от четкого ответа и политической ответственности, вы полностью уничтожаете остатки репутации "Слуги народа". Руслан Рябошапка, покрывая преступника, вы можете забыть о чести и достоинстве мундира. И после всех скрывшихся фактов – за вами репутация насильников и "решал".

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