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29 ноября • обновлено в 11:08
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"Еще не доходит?!" Зверобой снова пригрозила Зеленскому

84.6т
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Волонтер и участница войны на Донбассе Маруся Зверобой жестко отреагировали на обыски, которые у нее провело ГБР, и грозно обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В комментарии телеканалу NewsOne она заявила, что если глава государства продолжит хамить защитникам Украины, то с ним действительно произойдет все то, о чем его предупреждала в нашумевшем стриме она и нардеп от "Европейской солидарности" София Федина (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Маруся Зверобой

Маруся Зверобой

Скриншот видео

"Распиарили по всему телевидению вырванный из контекста разговор, который был после слов нашего товарища президента, который поехал хамить нашим военнослужащим! Его предупредили: если ты будешь хамить, повторяю еще раз, если ты будешь хамить военнослужащим, с тобой произойдет все, что там мы по списку тебе объясняли с Фединой! Если еще не доходит!" – гневно заявила Зверобой.

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Так было при Януковиче: в "ЕС" высказались об обысках у Зверобой

"Если ты думаешь, что с тобой это не произойдет, потому что ты мне заказал обыск дома у моей бабушки, то ты ошибаешься – произойдет все так, как мы сказали! И не хр*н вести себя так с людьми, которые защищают Родину", – жестко подытожила волонтер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 26 октября президент Украины Владимир Зеленский посетил Золотое Луганской области и вступил в перепалку с добровольцем, ветераном полка "Азов" Денисом Янтарем.

  • На вопрос по поводу акций "Нет капитуляции" Зеленский попросил бойца "не переводить стрелки", а также заявил, что он "президент этой страны", а "не лох". Полное видео разговора можно посмотреть здесь.

  • Скандал в Золотом вызвал широкий резонанс в Украине. Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" София Федина и волонтер Маруся Зверобой записали видео, в котором раскритиковали поведение президента, обвинили его в сдаче интересов Украины и отметили, что Зеленский "не бессмертный", а на передовой "может случайно взорваться граната".

  • Из-за высказываний Федины и Зверобой были заведены уголовные производства с формулировкой "призывы к убийству человека и свержению государственной власти".

  • Также волонтер Маруся Зверобой пожаловалась на уголовное преследование людей, несогласных с политикой президента Украины Владимира Зеленского.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Маруся Зверобой Владимир Зеленский София Федина
Место
Украина
Тег
Государственное Бюро Расследований
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Комментарии
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Савченко Александр
Савченко Александр
Можно сделать проще : собрать всю мерзоту, типа Маруси, в кучу, и послать отвоевывать Крым. Пару дней - и нет проблем !
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Georg Georgi
Georg Georgi
Suka ostaetsiq suchkoiu,, kakoi u nas godudarstvo ne ponimaiu, poko ee rogi ne srejut nechego xoroshego ne jdite
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Боня Мила
Боня Мила
Кто она вообще такая?Много на себя берет и я думаю что плохо закончит!!!!!!Она никто и зовут ее никак,а она ещё пытается запугивать,кто тебя боится????? Смешно!!!!!
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Плюньвкацапенко Арсеній
Плюньвкацапенко Арсеній
Боня Мила, вона - це ми. Украіна.І все що вона говорить буде.
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