Угорські прикордонники затримали чоловіка, який намагався перевезти 52 кілограми бурштину. Зрозуміло, що "сонячне каміння" він віз не в Україну, а з України. Ну, тобто, наш кордон і нашу митницю контрабандист пройшов без будьяких перешкод.

Ті, хто стоять біля хвірточки нашого кордону, наші привратники, кажуть, що ретельно оглядали авто, але дивним чином чували з бурштином не помітили. І досі дивуються – де ж він сховав ті 52 кіло каміння?

Порушено карну справу. Проводиться перевірка. Хоча насправді всі ці рухи тілом не вартують навіть ламаної копійки. І ось чому.

Як згодом з’ясувалося – контрабандистом виявився такий собі Олександр Борисенко. А ну здогадайтеся, ким він є у звичайному цивільному житті? Це загадка для першого курсу найпопулярнішого вітчизняного вишу "Український університет корупції імені Дона Корлеоне".

Ладно. Не буду тягнути гуму. У звичайному житті затриманий контрабандист підпрацьовує депутатом Ужгородської міськради від партії "Наш Край". Підпрацьовує, тому що, згідно з офіційною інформацією, Олександр Борисенко вже кілька років позиціонує себе як "безробітний активіст". Який, до речі, є щасливим володарем окрім українського, ще й угорського паспорту.

Папірець, який ще рік тому відкопали журналісти з Закарпаття, свідчить, що серед депутатів Ужгородської міської ради та Закарпатської обласної ради таких як Борисенко – пруд пруди.

Список з даними українських володарів угорських паспортів рік тому у мережу злив невідомий доброзичливець. Гадаю, якщо ретельно його вивчити, там навіть прізвища прикордонників з митниками, які "не помітили" чували з бурштином, можна буде знайти.

Але то таке. Хай цим наша СБУ займається. Здається мені, це цілком її компетенція. Але чомусь Служба безпеки мовчить – і стосовно депутатів з кількома громадянствами, і стосовно контрабасу, який вже набув статусу легального бізнесу, і стосовно неприхованої видачі угорських паспортів на заході країни.

Здавалось би, склад злочину – ось він. Як то кажуть, "беріть їх під білі руки, поки не розбіглися". Є депутат, а у нього є другий паспорт. Є відповідна стаття Конституції.

Але навпаки – останні кілька днів майже на всіх телеефірах тишком-нишком суспільство підштовхують до такої думки – якщо дуже свербить отримати в додачу до українського паспорту аусвайс Угорщини, Польші, Румунії, чи Московії – плюньте на ту Конституцію.

Головний аргумент – у людей "скрутне матеріальне положення". Як отримання другого паспорту вплине на ситуацію, ніхто не пояснює. Але тему активно розганяють через ЗМІ.

Хоча, судячи з тієї новини, з якої ми почали, українцям натякають – беріть приклад з ужгородського депутата. Отримала людина угорські документи, тепер йому значно легше займатися контрабасом. Звідси він виїжджає з бурштином як громадянин України, а туди в’їжджає з бурштином як громадянин Угорщини. І так – кілька разів на місяць.

"Добрий" приклад для наслідування. І досить скиглити. Я так розумію, пройде трохи часу і на білбордах з'явиться слоган: "Зробимо ідею контрабасу національною ідеєю України! Всі в чергу до іноземних консульств!" І підпис – "Ваш кандидат у президенти". Треба ж якось зацікавити мешканців прикордонних міст та селищ прийти на вибори.

Раніше ж якось виходило пролізти наверх на найбезглуздіших лозунгах. Може і цього разу спрацювати. Подивимось.