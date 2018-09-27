МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Виталий Шаповалов
Виталий Шаповалов
Журналист Все статьи автора

Зробимо "контрабас" національною ідеєю

288Читать материал на украинском

Угорські прикордонники затримали чоловіка, який намагався перевезти 52 кілограми бурштину. Зрозуміло, що "сонячне каміння" він віз не в Україну, а з України. Ну, тобто, наш кордон і нашу митницю контрабандист пройшов без будьяких перешкод.

Ті, хто стоять біля хвірточки нашого кордону, наші привратники, кажуть, що ретельно оглядали авто, але дивним чином чували з бурштином не помітили. І досі дивуються – де ж він сховав ті 52 кіло каміння?

Порушено карну справу. Проводиться перевірка. Хоча насправді всі ці рухи тілом не вартують навіть ламаної копійки. І ось чому.

Як згодом з’ясувалося – контрабандистом виявився такий собі Олександр Борисенко. А ну здогадайтеся, ким він є у звичайному цивільному житті? Це загадка для першого курсу найпопулярнішого вітчизняного вишу "Український університет корупції імені Дона Корлеоне".

Ладно. Не буду тягнути гуму. У звичайному житті затриманий контрабандист підпрацьовує депутатом Ужгородської міськради від партії "Наш Край". Підпрацьовує, тому що, згідно з офіційною інформацією, Олександр Борисенко вже кілька років позиціонує себе як "безробітний активіст". Який, до речі, є щасливим володарем окрім українського, ще й угорського паспорту.

Папірець, який ще рік тому відкопали журналісти з Закарпаття, свідчить, що серед депутатів Ужгородської міської ради та Закарпатської обласної ради таких як Борисенко – пруд пруди.

Зробимо "контрабас" національною ідеєю

Список з даними українських володарів угорських паспортів рік тому у мережу злив невідомий доброзичливець. Гадаю, якщо ретельно його вивчити, там навіть прізвища прикордонників з митниками, які "не помітили" чували з бурштином, можна буде знайти.

Але то таке. Хай цим наша СБУ займається. Здається мені, це цілком її компетенція. Але чомусь Служба безпеки мовчить – і стосовно депутатів з кількома громадянствами, і стосовно контрабасу, який вже набув статусу легального бізнесу, і стосовно неприхованої видачі угорських паспортів на заході країни.

Новости
Депутати-безхатченки

Здавалось би, склад злочину – ось він. Як то кажуть, "беріть їх під білі руки, поки не розбіглися". Є депутат, а у нього є другий паспорт. Є відповідна стаття Конституції.

Але навпаки – останні кілька днів майже на всіх телеефірах тишком-нишком суспільство підштовхують до такої думки – якщо дуже свербить отримати в додачу до українського паспорту аусвайс Угорщини, Польші, Румунії, чи Московії – плюньте на ту Конституцію.

Головний аргумент – у людей "скрутне матеріальне положення". Як отримання другого паспорту вплине на ситуацію, ніхто не пояснює. Але тему активно розганяють через ЗМІ.

Хоча, судячи з тієї новини, з якої ми почали, українцям натякають – беріть приклад з ужгородського депутата. Отримала людина угорські документи, тепер йому значно легше займатися контрабасом. Звідси він виїжджає з бурштином як громадянин України, а туди в’їжджає з бурштином як громадянин Угорщини. І так – кілька разів на місяць.

"Добрий" приклад для наслідування. І досить скиглити. Я так розумію, пройде трохи часу і на білбордах з'явиться слоган: "Зробимо ідею контрабасу національною ідеєю України! Всі в чергу до іноземних консульств!" І підпис – "Ваш кандидат у президенти". Треба ж якось зацікавити мешканців прикордонних міст та селищ прийти на вибори.

Раніше ж якось виходило пролізти наверх на найбезглуздіших лозунгах. Може і цього разу спрацювати. Подивимось.

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Виталий ШаповаловВиталий Шаповалов
Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVКонтрабанда в УкраинеконтрабандаЯнтарные войны
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги