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"Знак от бога": в Украине нашли единственного "ребенка Чернобыля"

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В Чернобыльской зоне отчуждения после аварии на ЧАЭС родился и вырос единственный ребенок.

Сейчас Марии 19 лет, она является киевской студенткой и не имеет проблем со здоровьем, пишет Daily Mirror. При этом журналисты отмечают, что долгое время имя уникальной девушки не фигурировало в прессе, хотя о ее рождении сообщалось 19 лет назад.

Девушка росла около Чернобыля, так как ее родителям отказали в альтернативном жилье и они решили остаться в 30-километровой зоне.

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"Ребенок Чернобыля" Мария

"Ребенок Чернобыля" Мария

Коллаж

Мария с родителями

Мария с родителями

Daily Mirror

"Но их преследовали и обвиняли в "убийстве" их дочери", – сказано в материале.

Маша питалась рыбой, которую ее отец ловил в реке, от которой трещали счетчики Гейгера, и пила молоко от местных коров.

Мария в детстве

Мария в детстве

Daily Mirror

Мария в детстве

Мария в детстве

Daily Mirror

"У меня все хорошо, я работаю. Обеспечиваю себя, вот и все", – сказала девушка журналистам в комментарии.

Мария

Мария

Daily Mirror

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Мария

Мария

Daily Mirror

Мария

Мария

Daily Mirror

По словам мамы Марии Лидии Совенко, ее дочь вполне здорова: "Люди здесь верят, что Маша является символом Чернобыльского ренессанса, знаком от Бога, они интерпретируют как благословение, как сигнал, что жизнь возвращается к этому заброшенному месту".

Мария

Мария

Daily Mirror

Друг Марии подчеркнул, что она не хочет считать себя уникальной из-за того, что родилась в Чернобыле, и скорее видит это как "стигму".

Мария в детстве

Мария в детстве

Daily Mirror

Мария в детстве

Мария в детстве

Daily Mirror

Как писал OBOZREVATEL, недавно генерал-майор, который руководил операцией по удалению высокорадиоактивных элементов из особо опасных зон Чернобыльской АЭС Николай Тараканов описал самую жуткую операцию в Чернобыле – очистку крыши станции от ядерного топлива. Эта картина также вошла и в телесериал "Чернобыль" от HBO.

По мнению публициста Федора Крашенинникова, настоящая ценность сериала "Чернобыль" состоит в том, что он показал цену лжи, которая исходила от властей сначала в СССР, а теперь и от российских.

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Тема
Чернобыльская зона
Место
УкраинаЧернобыль
Теги
Чернобыльская АЭСфотографиидети
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