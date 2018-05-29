Изнасиловал более 10 детей: на Донбассе объявили подозрение педофилу

В Славянске Донецкой области 54-летнему мужчине объявили о подозрении в более чем 20 фактах изнасилования детей.

Следствию удалось установить 14 потерпевших, среди которых малолетние дети, сообщает пресс-служба полиции области.

"В ходе следствия правоохранители выяснили, что житель Славянска совершал половые преступления в отношении детей в течение 13 лет", – сказано в сообщении.

Отмечается, что правоохранители собрали доказательства причастности мужчины к 23 фактам сексуального насилия в отношении несовершеннолетних, за период 2001-2014 годов. Из них три факта – совершенные в отношении малолетних детей (до 14 лет).

"В своем частном доме ранее судимый злоумышленник создал место разврата, где развращал и насиловал детей под угрозой расправы, пользуясь их беспомощным состоянием", – сообщили в полиции.

По информации следствия, жертвами подозреваемого становились подростки в основном из семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Запуганные дети ничего не рассказывали родным. Также насильник заставлял детей принимать участие в съемках порнографии.

"Указанную продукцию распространял в интернете через созданную им "закодированную" сеть обмена файлов", – сообщили в полиции.

В общей сложности мужчина подозревается в совершении 37 преступлений за 6 уголовными производствами.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1, 2 ст.156 "развращение несовершеннолетних", ч.3 ст.302 "создание или содержание мест разврата с привлечением несовершеннолетних", ч.2,3 ст. 153 "насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом", ч.1 ст. 304 "вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность" УК.

В отношении подозреваемого было открыто уголовное производство по факту создания места разврата и растления малолетних. Он был разоблачен в конце 2017 года, после чего начал скрываться от правоохранителей. В начале 2018 года его задержали.

Сейчас подозреваемый находится под арестом в СИЗО. Продолжается досудебное расследование.

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