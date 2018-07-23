"Обожали своих дочерей": подробности смертельного ДТП с семьей на Хмельнитчине

Аварии, в которых гибнут родители с маленьким ребенком, вызывает у многих людей шок. К сожалению, в последние дни подобные трагедии стали происходить в Украине все чаще.

ДТП, о котором идет речь, произошло в черную пятницу, 20 июля. В результате столкновения легкового автомобиля Volkswagen с грузовиком IVECO в селе Прибугское Хмельницкой области, погибли супруги Юрий и Алена Ищук, а также их 4-летняя дочь Катя. Старшая девочка, 12-летняя Анна, чудом осталась жива.

Семья Ищук. В ДТП погибли оба родителя и младшая дочка

Возвращались с отдыха

Обстоятельства ДТП до сих пор устанавливаются. Известно, что автомобиль, которым управлял глава семейства, пересек двойную разделительную линию. В это время по встречной полосе двигался грузовик. Водитель фуры пытался "уйти" в сторону, но столкновения избежать не удалось. Volkswagen левым бортом влетел в грузовик, в секунду превратившись в груду искореженного металла.

На место происшествия немедленно прибыли полицейские и медики, однако спасти жизни взрослым и младшей девочке не удалось.

Невероятно, но старшая девочка выжила в кошмарной аварии и была госпитализирована. Как сообщили OBOZREVATEL медики, состояние девочки стабильное: "Ребенок будет жить", - отметили работники больницы.

В полиции нашим журналистам сообщили, что семья возвращалась с отдыха домой. О том, что послужило причиной выезда авто на встречную полосу, станет понятно по результатам экспертиз.

"Добрый и светлый ребенок"

Юрий и Алена Ищук работали на Хмельницкой атомной электростанции. Жила семья в городе Нетешин.

"Без преувеличения могу сказать, что это была образцовая семья. Юрий и Алена обожали своих дочерей и всегда уделяли им внимание. Жили, как одно целое", - рассказал знакомый семьи Ищук.

Инна Дмитрук, директор Нетешинского центра социальной реабилитации детей с инвалидностью, в котором воспитывалась 4-летняя Катя Ищук, с нежностью отзывается о малышке.

"Это был добрый и светлый ребенок. Она очень хорошо ладила с другими детками в группе. Любила петь и танцевать. Ее все интересовало… Эта ужасная трагедия стала для все нас шоком", - рассказала Дмитрук.

Юрий с младшей дочкой Катей

Похороны погибших состоялись в Нетешине, проститься с семьей пришли сотни друзей и знакомых.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в результате ДТП в Киевской области погибла женщина с ребенком.