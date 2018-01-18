Ждали со дня на день: британского волонтера АТО убили перед судьбоносным решением

Волонтер АТО Мик Альпс, которого зверски убили в Великобритании, в январе должен был переехать на постоянное место жительства в Украину.

Об этом рассказал комбат 8 батальона Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт ("Червень") в эксклюзивном интервью "Обозревателю".

"Незадолго до гибели он собирался к нам переезжать. Я как раз приехал к себе домой. Когда только собирался выезжать с базы, мне говорили: там Мик собирается, будешь дома — ты уж встреть его. И все. Я сидел дома, ждал от него сообщения со дня на день, думал, если что — на границу поеду, буду помогать ему провезти все то, что он везет (помощь добровольцам АТО. — Ред.). Даже начал искать, кто мог бы помочь, потому что сейчас не пропускают такого рода помощь из-за границы. А вместо этого в ночь на 13 января мне прислали сообщение: Мика убили", — сообщил он.

Также Гергерт рассказал, что незадолго до смерти Альпс сообщил о своем намерении переехать в Украину и одной из девушек-бойцов УДА. Он жаловался на то, что больше не может пребывать на своем прежнем месте жительства (британском острове), и что ему очень трудно. Волонтер считал, что в Украине ему будет лучше всего. Более того, мужчина собирался продать свой бизнес по разборке машин в Великобритании и заняться предпринимательством уже в Украине, чтобы финансировать УДА.

Как сообщал "Обозреватель", Гергерт заявил, что убийство Альпса может быть связано с тем, что он владел информацией о покупке машин террористами "ДНР" в его фирме, а также с их местью за его проукраинскую позицию.