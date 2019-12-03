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3 декабря • обновлено в 15:35
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"Не согласен, что Крым – Украина": Зеркаль рассказала, когда Путин готовил аннексию

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О том, что Крым будет оккупирован Россией, президент страны-агрессора Владимир Путин предупреждал Украину еще в 2000 году.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью телеканалу ATR (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По ее словам, эта информация зафиксирована в архиве МИД Украины, который ей пришлось изучать в процессе подготовки к международным судам с Россией.

"2000 год. Путин берет бразды правления в Российской Федерации. В Российскую Федерацию едет премьер-министр Ющенко (Виктор. – Ред.) с министром иностранных дел Тарасюком. У них происходит встреча. Об этой встрече я не просто читала какие-то рассказы. Мы, когда готовились к нашим делам, поднимали архивы", – поделилась Зеркаль.

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Елена Зеркаль

Елена Зеркаль

Скриншот видео

"Так вот, есть там письмо за подписью Бориса Тарасюка на президента Кучму, в котором он рассказывает о результатах визита. И часть этого письма посвящена тому, что Путин в 2000 году сказал, что он как человек глубоко не согласен с тем, что Крым – это часть Украины. Он считает, что это историческая несправедливость, которую нужно исправить. Это был 2000 год", – подчеркнула замглавы украинского МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что Украина не сможет вернуть аннексированный Россией Крым в ближайшем будущем. Он добавил, что президент РФ Владимир Путин скорее отдаст Кремль, чем полуостров.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Владимир Путин Виктор Ющенко Борис Тарасюк Елена Зеркаль
Место
Украина
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Шароварники - вечные терпилы.
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
В 2000-м сказал, в 2014-м сделал. Человек слова, Молодца !!!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шо Путин, сами крымчане Бога благодарят, что ушли из Украины... нах им ваше убогое украинство?
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