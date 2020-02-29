Зеленский надумал заменить министра обороны: назван претендент

Новым министром обороны Украины может стать генерал-майор в отставке Андрей Таран, вокруг которого ранее разгорелся скандал.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, президент Украины Владимир Зеленский намерен внести его кандидатуру на утверждение Верховной Рады, заменив действующего министра Андрея Загороднюка.

Андрей Таран elita.today

Таран известен тем, что в 2015-м году его уволили с должности Главы украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе в связи с подозрением в государственной измене.

В июле 2015-го об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины.

В сообщении было сказано: "Генерал Таран уволен с должности руководителя украинской стороны СЦКК. Ему объявлено подозрение по статье 111 УК Украины (Государственная измена)".

Далее, по непонятным причинам, сообщение удалили и объявили, что якобы аккаунт РНБО был взломан. После этого расследование замяли.

В итоге, генералу помогли избежать уголовной ответственности и дослужить в качестве заместителя командующего Сухопутных Войск.

При этом офицеры Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в котором длительное время служил генерал Таран, охарактеризовали его исключительно негативно.

Те из них, кто имел отношения к событиям 2015-го года, заявили, что в результате действий Тарана была разрушена агентурная сеть украинской военной разведки на оккупированных территориях Донбасса и многие патриоты попали в руки российских спецслужб.

Как писал OBOZREVATEL ранее, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что гибель турецких военнослужащих в сирийской провинции Идлиб демонстрирует, что Россия несет угрозу всему миру.

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