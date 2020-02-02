Зеленский: Иран предлагал деньги за убийство украинцев, мы идем в суд

Иран предлагал по 80 тысяч долларов семьям погибших в авиакатастрофе МАУ украинцев.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии "ТСН.Тиждень", отметив, что не согласился на такие условия.

"Они предложили сразу 80 тысяч долларов каждой семье каждого погибшего, но мы на это не согласились. Мне кажется, что это маловато. Когда жена погибшего говорит, что муж был единственным кормильцем, а у нее работы нет и ребенку надо в институт поступать – 80 тысяч долларов это совсем мало. Хотя, конечно, не измеряется человеческая жизнь никакими деньгами, но мы будем давить, чтобы выплаты были больше", – рассказал президент.

"В любом случае будет международный суд, в любом случае будет компенсация, часть компенсации. От нашего государства мы, что могли сразу дать каждой семье выдали по 200 тысяч гривен. Вторая часть компенсации – от "МАУ" через страховые компании. Там сложная ситуация, страховым компаниям нелегко сейчас с иранской стороной работать, поскольку Иран под санкциями. Выход уже нашли, уже для одной семьи подготовлены документы. Все эти документы собираются вручную, через некоторое время все будет выплачено", – сообщил Зеленский.

Как писал OBOZREVATEL, в конце января выяснилось, что Иран скрывал правду о сбитом украинском самолете, в том числе от лидера государства Хасана Рухани. Тот, узнав причину, был в ярости, потребовал рассказать об этом миру, , и угрожал, что в противном случае уйдет в отставку.

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