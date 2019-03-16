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Защита Зайцевой залегла на дно: вскрылась тактическая уловка

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Защита виновницы смертельного ДТП в Харькове в 2017 году держит паузу по тактическим соображениям.

Такое мнение высказал президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта, передает ГолосUA. "Нынешнее затишье со стороны защиты Зайцевой после вынесения приговора, возможно является тактическим ходом. Тогда как положение Геннадия Дронова (второй виновник – Ред.) откровенно плачевное, поскольку у него уже нет никаких возможности повлиять на дальнейшее развитие дел", – считает эксперт.

Поэтому, по его мнению, в сложившейся ситуации Дронов является главной жертвой обстоятельств, тогда как Зайцева ещё имеет возможности для обжалования приговора в дальнейшем.

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ДТП на Сумской: появилась новая информация о приговоре Зайцевой и Дронову

Елена Зайцева

Елена Зайцева

ТСН

"Кроме того, преувеличение роли Дронова в ДТП намеренно сделано для того, чтобы отвлечь внимание от вины Зайцевой", – уточнил Шабовта.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 февраля Киевский районный суд Харькова огласил приговор по делу о смертельном ДТП на улице Сумской 18 октября 2017 года, в котором обвинили Алену Зайцеву и Геннадия Дронова. Оба получили по 10 лет тюрьмы.

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Тема
ДТП в Харькове на Сумской
Персона
Алена Зайцева
Место
УкраинаХарьков
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