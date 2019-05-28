"Закрываем Азовское море": Жданов сказал, на что способна крылатая ракета Украины

На вооружении армии России нет аналогов ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун", разработанного в Украине.

Об этом OBOZREVATEL рассказал военный эксперт Олег Жданов. "В России аналогов этому нет. Это исключительно наша разработка КБ "Южное" совместно с КБ "Луч". "Луч" делал голову, а "Южный" - ракету", - пояснил он.

По словам эксперта, "Нептун" - высокоточное оружие, "это крылатая ракета, противокорабельная, она работает по надводным целям".

Испытания РК-360МЦ "Нептун" Укроборонпром

"Если мы сейчас примем ее на вооружение и поставим в войска, то на дальность 200 километров к нашему берегу ни один российский корабль не подойдет. Иначе он будет потоплен", - рассказал Жданов.

Он сообщил, что "Нептун" может быть размещен на побережье Черного и Азовского морей. По оценкам эксперта, "при такой дальности применения, чтобы перекрыть Азовское море, может быть, будет достаточно одного дивизиона – 12-18 пусковых установок по 6 направляющих на каждую. И на каждую направляющую надо примерно по 4-5 ракет".

Таким образом, при наличии 300-400 ракет "мы на 200 километров закрываем Азовское море", - подчеркнул Жданов. "На побережье Черного моря, может быть, нужно чуть-чуть больше. И мы будем спать спокойно", - добавил он.

По словам эксперта, когда речь идет о высокоточном вооружении, от момента первых испытаний до момента постановки их на боевое дежурство может потребоваться период до 3 лет. В то же время "у нас эта ракета готова, и в принципе мы можем включать ее в оборонзаказ, ставить на вооружение и комплектовать войска". "Доработку боевой части можно производить и в ходе боевого применения", - пояснил эксперт.

"Насколько я знаю, уже рассматривается вопрос постановки "Нептуна" на вооружение уже в ближайшее время. Все будет зависеть от того, сколько ракет будет в оборонзаказе и как быстро будет запущено производство", - заметил он.

Жданов добавил: прежде всего, необходимо принять политическое решение. "Если президент начнет заниматься Вооруженными Силами, то можем ожидать положительный эффект".

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