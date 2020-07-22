Захват заложников в Луцке: Геращенко рассказал, откуда появилась информация о психических болезнях Максима Плохого
Геращенко высказался об операции по задержанию луцкого террориста.
Правоохранители специально распространили информацию о психических заболеваниях Максима Плохого (Кривоша), захватившего автобус в Луцке, чтобы вывести террориста из себя.
Об этом заявил заместитель министра МВД Антон Геращенко в эфире "Радио Свобода". О том, что злоумышленник "находился на психиатрическом лечении", во время инцидента сообщал Telegram-канал Департамента уголовного розыска Национальной полиции.
"Мои заявления о том, что он не дает воды людям, которые растиражировали СМИ, за что я всем благодарен, привели к тому, что террорист читал постоянно интернет. Он увидел сообщение, что он ведет себя, как зверь, позволил передать воду и установил персональный контакт с первым заместителем председателя Национальной полиции Ковалем", – добавил Геращенко.
Он отметил, что заключение о психическом здоровье задержанного дадут судебные эксперты.
"Я считаю, что этот человек не является нормальным – нормальные люди не захватывают заложников", – сказал заместитель министра внутренних дел.
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 июля в центре Луцка мужчина взял в заложники 13 пассажиров автобуса и угрожал взорвать его.
В сети были опубликованы требования злоумышленника. Мужчина поздравил всех с "днем антисистемы" и назвал государство первым террористом.
Кривош выпустил заложников из автобуса только вечером, после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Президент выполнил требования террориста. Глава государства опубликовал видео о фильме "Земляне", как того хотел преступник. После успешной операции украинский лидер удалил пост.
Зеленский рассказал, как договорился с луцким террористом и почему операция затянулась.
Антон Геращенко сообщил, где находится Кривош после задержания и какое его ждет наказание.