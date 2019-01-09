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Задержание Фукса в Мексике: с олигархом засветился еще один одиозный нардеп

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В компании с российским олигархом Павлом Фуксом и замглавой фракции "Народный фронт" Андреем Иванчуком, которых задержали в Мексике, был также народный депутат, сопредседатель группы "Відродження" в Верховной Раде Виталий Хомутынник.

Об этом OBOZREVATEL стало известно от источников в дипломатических кругах. По словам собеседника, нардеп прилетел в Канкун на собственном самолете с семьей.

Виталий Хомутынник

Виталий Хомутынник

LIGA.net

Как известно, у Фукса есть совместный бизнес с Виталием Хомутынником. Речь идет об их неофициальном контроле над лотерейной компанией "М.С.Л.", которая была создана в 1998 году на базе государственного оператора лотерей "Молодьспортлото" и сегодня является лидером профильного рынка в Украине. "М.С.Л." известна и тем, что имеет огромную сеть нелегальных казино и игровых автоматов по всей Украине.

Напомним, что российский олигарх прилетел в Канкун на чартерном самолете 7 января. По информации OBOZREVATEL, стоимость чартера составляет порядка 200 тыс. евро в один конец. Чтобы Фукс мог позволить себе такой перелет, киевлянам нужно проехаться в киевском метро 3 333 333 раза. Ведь с каждой поездки, которая сейчас обходится людям в 8 грн, 2 грн идут в карман олигарху.

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При этом Иванчук с помощью дипломатического паспорта, который он незаконно использовал в частной поездке, уже оказался на свободе, а путинский олигарх все еще находится в Мексике в ожидании суда.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Персоны
Павел ФуксВиталий Хомутынник
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Бедный Хомутынник, то НАБУ беспредельничает, то мексиканская полиция, прям ужос какой-то
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Chernous Oleg
Chernous Oleg
Когда же во власти будут люди без бизнеса, без криминала, без кумовства? За кого бы ни голосовал или не голосовал, все одни и те же лица.
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Луговской Николай
Луговской Николай
Вот эти суки с "честными глазами" и есть самые отъявленные бандиты! Это благодаря им и подобным их,ограбили каждого нас! Потому и живем в свооей стране нищими,а эти ублюдки без национальности и родины,жируют за наш счет! Скоро выборы. Не промахнитесь!!! Эти хомутинники,одевают каждый раз на очередных выборах на нас хомут и говорят нам "Но!",и мы и везем их до следующих выборов за "гречку" и обещание"счастливой жизни!". "Люди! Будьте бдительны! Я люблю вас!"-Юлиус Фучик.
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