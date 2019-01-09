Задержание Фукса в Мексике: с олигархом засветился еще один одиозный нардеп

В компании с российским олигархом Павлом Фуксом и замглавой фракции "Народный фронт" Андреем Иванчуком, которых задержали в Мексике, был также народный депутат, сопредседатель группы "Відродження" в Верховной Раде Виталий Хомутынник.
Об этом OBOZREVATEL стало известно от источников в дипломатических кругах. По словам собеседника, нардеп прилетел в Канкун на собственном самолете с семьей.
Виталий Хомутынник
LIGA.net
Как известно, у Фукса есть совместный бизнес с Виталием Хомутынником. Речь идет об их неофициальном контроле над лотерейной компанией "М.С.Л.", которая была создана в 1998 году на базе государственного оператора лотерей "Молодьспортлото" и сегодня является лидером профильного рынка в Украине. "М.С.Л." известна и тем, что имеет огромную сеть нелегальных казино и игровых автоматов по всей Украине.
Напомним, что российский олигарх прилетел в Канкун на чартерном самолете 7 января. По информации OBOZREVATEL, стоимость чартера составляет порядка 200 тыс. евро в один конец. Чтобы Фукс мог позволить себе такой перелет, киевлянам нужно проехаться в киевском метро 3 333 333 раза. Ведь с каждой поездки, которая сейчас обходится людям в 8 грн, 2 грн идут в карман олигарху.
При этом Иванчук с помощью дипломатического паспорта, который он незаконно использовал в частной поездке, уже оказался на свободе, а путинский олигарх все еще находится в Мексике в ожидании суда.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн пошли непосредственно в карман путинского миллиардера.
После ряда резонансных публикаций в нашем издании Фукс начал давить на OBOZREVATEL и развернул черную дискредитационную кампанию против главы редсовета СМИ Михаила Бродского.
В частности, он начал размещать заказные лживые материалы на низкопробных сайтах, распространять банерную рекламу, а также планировал разгонять дезинформацию с проплаченных бордов.
Для реализации своего плана Фукс привлек активиста "Дорожного контроля" и блогера Андрея Дзиндзю. Тот, выполняя указки своего покровителя, нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского, также присоединился к распространению лживой информации о Бродском в сети.
Узнав обо всех попытках дискредитации со стороны олигарха, Бродский заявил, что будет защищать репутацию от провокаций Фукса в суде.