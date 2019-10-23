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23 октября • обновлено в 15:05
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Задержание экс-министра экономики: суд в Киеве принял решение

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В среду, 23 октября Шевченковский районный суд Киева суд арестовал бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Украины Юрия Бровченко.

Суд назначил Бровченко залог в размере 3,4 млн гривен, сообщает theБабель.

"Мы не согласны с аргументами, которые выдвинула прокуратура, требуя ареста нашего подзащитного. Мы будем обжаловать меру пресечения в апелляции", - рассказал адвокат Бровченко Сергей Стретович.

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Юрист отметил, что семья Бровченко внесет за него залог.

"Учитывая все обстоятельства, в том числе состояние здоровья Бровченко, защита будет ходатайствовать о применении меры пресечения в виде домашнего ареста", - добавил Стретович.

Юрий Бровченко

Юрий Бровченко

Гордон

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 октября в аэропорту "Борисполь" СБУ задержала ексзаступника министра экономики Юрия Бровченко, который подозревается в государственной измене.

Бывшего чиновника считают причастным к заключению заведомо убыточного контракта на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более 16,5 миллиона долларов США.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Юрий Бровченко
Место
Украина
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Валевич Борис
Валевич Борис
Эти скоты внесут залог - долго грабили страну!
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
І він знайде залог
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