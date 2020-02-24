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24 февраля • обновлено в 14:29
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Забужко объяснила, зачем Россия хочет уничтожить миллионы украинцев

3.7т
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Украинская писательница Оксана Забужко предупредила, что если России удастся поглотить всю Украину, это обернется гибелью украинского народа. Ведь эту войну, подчеркнула она, агрессор ведет именно за человеческие ресурсы, необходимые для своего выживания.

Такое мнение Забужко озвучила в интервью "Апострофу" и посоветовала посмотреть на пример временно оккупированного Крыма, чтобы понять, что грозит всей Украине.

"Посмотрите на Крым, куда понаехали из российской глубинки на все должности, а крымчакам говорят: если хотите карьеру делать, то вас ждут в солнечном Магадане. У россиян куча необитаемых, неосвоенных территорий, где надо держать умирающие остатки сталинской индустриализации, которая делалась кровью и костями ссыльных. Это все вымирающие города", – отметила писательница.

Оксана Забужко

Оксана Забужко

ТСН

Учитывая жесткую нехватку населения в таких "убитых" уголках России, там есть риск остановки железных дорог и даже таких стратегических объектов, как газотранспортная труба из Нового Уренгоя, объяснила опасения оккупантов Забужко.

"Им надо ресурсы, надо кадры, надо людей. Им надо тупо выселить миллионы украинцев на ту же железную дорогу и забрать часть себе в армию, потому что "без хохлов армия не работает" – они признали это еще в 1990 году. Как они говорят, "хохлы" были тем самым цементом, младшим офицерским составом, который создавал скелет. Им нужен наш ресурс. Не только уголь и заводы, которые они сразу вывезли. Посмотрите, что они делают на Донбассе – и поймите, что им надо больше!" – предостерегла украинцев писательница.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Персона
Оксана Забужко
Место
Украина
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Без xoxлов в армии нет предателей - это мы признали в 90м году
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Махно Володимир
Махно Володимир
я знаю некоторых кaцaпов. которые уехали из россии в Украину семьями и довольны! лучшей жизни они не не могли себе представить во всем cнг, как они говорят. во как! они говорят, что пyтин их yничтoжaeт своим бeзрaзличием..не вниманием к социальным и экономическим проблемам в регионах! Парочке кaцaпов я пообещал хорошее отнoшениe, если они вpaзyмят что: Бaндepa, Шyxeвич это хорошие люди были, их пyтин yби-йцa и выучат хотя бы половину гимнa Укрaины. Кстати в обоих ceмьяx виcят флaги Укрaины и пopтpeт Шeвчeнкo. А у одного из них на ключaх брeлок - визиткa Яpoшa! а у других флажок УПA в машине.
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Петров Сергей
Петров Сергей
Махно Володимир, а я знаю множество х@хлов которые уехали в Россию проклиная пороха и б@ндеровцев которые уничтожили Донбасс. Возвращаться не собираются. Таких 2-3 млн
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Махно Володимир
Махно Володимир
Кстати в обоих ceмьяx виcят флaги Укрaины и пopтpeт Шeвчeнкo. А у одного из них на ключaх брeлок - визиткa Яpoшa! а у других флажок УПA в машине.
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Новости расследований

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