Украинская писательница Оксана Забужко предупредила, что если России удастся поглотить всю Украину, это обернется гибелью украинского народа. Ведь эту войну, подчеркнула она, агрессор ведет именно за человеческие ресурсы, необходимые для своего выживания.

Такое мнение Забужко озвучила в интервью "Апострофу" и посоветовала посмотреть на пример временно оккупированного Крыма, чтобы понять, что грозит всей Украине.

"Посмотрите на Крым, куда понаехали из российской глубинки на все должности, а крымчакам говорят: если хотите карьеру делать, то вас ждут в солнечном Магадане. У россиян куча необитаемых, неосвоенных территорий, где надо держать умирающие остатки сталинской индустриализации, которая делалась кровью и костями ссыльных. Это все вымирающие города", – отметила писательница.

Оксана Забужко ТСН

Учитывая жесткую нехватку населения в таких "убитых" уголках России, там есть риск остановки железных дорог и даже таких стратегических объектов, как газотранспортная труба из Нового Уренгоя, объяснила опасения оккупантов Забужко.

"Им надо ресурсы, надо кадры, надо людей. Им надо тупо выселить миллионы украинцев на ту же железную дорогу и забрать часть себе в армию, потому что "без хохлов армия не работает" – они признали это еще в 1990 году. Как они говорят, "хохлы" были тем самым цементом, младшим офицерским составом, который создавал скелет. Им нужен наш ресурс. Не только уголь и заводы, которые они сразу вывезли. Посмотрите, что они делают на Донбассе – и поймите, что им надо больше!" – предостерегла украинцев писательница.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Забужко считает, что украинофобские высказывания президента России Владимира Путина – это доказательство его психической болезни. По ее словам, цивилизованный мир уже давно это понял, но боится ядерной кнопки российского лидера.

Также она выразила опасения в связи с тем, что нынешняя власть Украины пытается вернуть страну в СССР эпохи Брежнева.

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