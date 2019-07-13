События последних дней доказывают, что спецслужбы РФ активизировали свою деятельность по формированию в Украине ситуации, которая в случае необходимости, позволит в сжатые сроки начать сценарий "управляемого хаоса".
Налицо планомерное давление на психику обычного гражданина с целью в нужный момент довести его до состояния "сорванная крышка чайника". Причем, невидимый, но известный "дирижер" делает это синхронно сразу в двух странах - Украине и Грузии.
Посудите сами, не многовато ли событий произошло в этих двух в принципе "тихих по духу" государствах за 2-3 недели? Перечислим самое важное:
- в Украине ситуация накачивается с помощью минирования объектов, переименования проспектов, сносом-восстановлением памятников, разыгрываются языковой и религиозный вопросы, традиционно – коррупция. И масса чистых пропагандистских мероприятий - показ "Открывая Украину", "сорваный" телемост "Давайте поговорим" и др.
- после провокации российского спецслужбиста Гаврилова в парламенте Грузии последовали протесты и их силовой "разгон", санкции РФ, искусственное создание грузинского "антимайдана", стычки между протестующими.
Сегодня произошли два события, призванные "раскачать" ситуацию на новый уровень.
В Украине – обстреляли из гранатомета канал 112. Естественно, никто не пострадал, ущерб минимален, в общем, все так же как всегда при постановочных обстрелах и поджогах "украинскими радикалами" для российских ТВ. Цели тоже понятны – провернув такие трюки "чужими руками", например, используя для поджога культурного венгерского центра на Закарпатье иностранных граждан, отлично получается "разгонять волну" в мировых СМИ о "зверствах фашистов и бандеровцев" в Украине. И ведь, к сожалению, действует – решение присяжных по "делу" В.Маркива в итальянском суде тому пример.
В Грузии виноградари из винного региона Грузии Кахети провели акцию протеста у здания телекомпании "Рустави 2" с требованием отставки генерального директора канала Ники Гварамия за его высказывания о вине и экспорте в Россию, а ранее провели акцию протеста в Кахети, где в знак протеста на полчаса перекрыли трассу Вазиани-Гомбори-Телави.
В обоих случаях стиль и методы работы очень похожи на действия агентуры спецслужб РФ, которая работает под прикрытием "патриотической прослойки" и интегрирована в различные радикальные движения любой страны.
К чему это все написано? Ситуацию можно раскачать только в одном случае – если "дирижер" в состоянии спровоцировать и повести за собой для своих же целей определенную массу народа.
Такие люди делятся на три части: "продажные" - их просто купили, да, мерзко, но хоть объяснимо – они, в отличии от двух других групп, хотя бы "профит" имеют. "Идеологические" - их на самом деле в Украине не так много, но они, к сожалению, есть. Это такая группа людей, которая постоянно всему удивляется, один из самых ярких примеров – владелец ялтинского зоопарка Олег Зубков постоянно удивленный как Россия так с ним могла. А вот третья группа самая массовая: в спецслужбах всего мира их называют "полезные идиоты". Ты можешь иметь шесть высших образований, стабильный высокодоходный бизнес, жену красавицу или мужа любимого, но – тебя умышленно и незаметно вывели из состояния равновесия, и ты совершаешь необдуманные поступки, нехарактерные для тебя. Ты справедливо возмущен, кажется, что еще чуть-чуть и справедливость восторжествует да, что-то надо сделать, скорее всего, радикальное ну а как иначе? Добро пожаловать – ты в клубе "полезных идиотов", и тебя уже используют по полной программе.
Казалось бы, уже нет возможности остановить волну раскачивания ситуации в Украине, кому-то не до этого (извечное - моя хата с краю), а другие помогают это сделать (приобретенное - посмотрим, как повернется).
А ведь тут не все так просто… И не надо в этом винить спецслужбы и правоохранителей - "ихтамнеты" успешно и массированно занимаются раскачиванием ситуации и в более стабильных странах, используя самые разнообразные методики "раскачки". При этом понимая, что рецепта по-настоящему эффективной стабилизации кроме дубинки в руках полицейского не придумали, а она в свою очередь запускает новую волну дестабилизации.
Мой совет – держите голову холодной.
И в первую очередь разберитесь кому это все нужно – уж точно не вам….
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