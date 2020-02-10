"Дайте им возможность": Ярош намекнул на украинскую революцию в "Л/ДНР"

Патриоты из силовых ведомств Украины являются профессионалами и вполне могут организовать революцию на временно оккупированных Россией территориях Донбасса.

Об этом заявил командующий Украинской добровольческой армией (УДА) Дмитрий Ярош в интервью журналистке Янине Соколовой для программы "Рандеву" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дмитрий Ярош

"Я вспоминал уже о ребятах со службы, я более чем уверен: дайте им возможность – они там и революцию подготовят через некоторое время, за линией фронта", – сказал он.

Ярош также выразил убеждение, что Операция объединенных сил может стать поводом к зачистке украинской земли от всего враждебного элемента.

"В конце концов, граница пока их – они могут выехать быстро и качественно и не мешать украинцам строить свое государство", – с улыбкой подытожил лидер УДА.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ярош выразил убеждение в том, что Украина должна стремиться к победе над российским агрессором на временно оккупированном Донбассе. Без этого ее государственности грозит уничтожение.

Кроме того, он допустил силовой вариант освобождения захваченных территорий. По словам лидера УДА, для этого необходима слаженная системная работа всех силовых ведомств Украины.

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