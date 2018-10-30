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Янукович выступит с последним словом: названа дата

4.6тЧитать материал на украинском

Обвиняемый в государственной измене беглый экс-президент Виктор Янукович выступит в суде с последним словом 19 ноября.

Об этом во время заседания Оболонского суда Киева во вторник, 30 октября, заявил судья Вячеслав Девятко, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что суд даст подзащитному возможность реализовать свое право обращения для выступления с последним словом.

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"19 ноября будет днем, когда Янукович сможет выступить с последним словом. Учитывая, что 12 и 23 октября у подзащитного уже была возможность выступить с последним словом, резервных дат не будет. Если Янукович не выступит в этот день, суд оставляет за собой право удалиться в совещательную комнату для принятия решения в этом деле", – добавил судья.

Девятко также попросил адвокатов согласовать данную дату с подзащитным и сделать все возможное, чтобы обеспечить возможность выступления Януковича в суде с последним словом.

"Кто хочет, ищет возможности, кто не хочет – причины", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Янукович попросил суд дать ему возможность выступить в дебатах с последним словом.

Читайте все новости по теме "Суд над Януковичем" на OBOZREVATEL.

Тема
Суд над Януковичем
Персона
Виктор Янукович
Место
УкраинаКиев
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Фарс. Ну что он скажет - "Остановитесь!" или "Извините - я страусам помогал"? Или еще один карандаш сломает "импульсивно"?
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Мир Миру
Мир Миру
Интересует только один ответ на вопрос: обращался ли Янукович к Путину с просьбой ввести войска РФ в Украину?
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Стук Кастрюль, аргументы против письма,подтверждающего факт обращения этого пидара?
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Tudaev Nicola
Tudaev Nicola
Мир Миру, да.
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