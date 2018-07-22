Написати цей блог мене спонукали три речі.

Перше. Чергова і знову не продумана до кінця ініціатива Мінсоцу впровадити електронний реєстр лікарняних листів.

Друге. Безліч сайтів з продажу лікарняних листів і медичних довідок на різний смак і вдячні відгуки "споживачів цих послуг".

Третє. За перші 5 днів "куплених лікарняних" платить роботодавець, - пише Олексій Мірошниченко для КРУ. - А це мінімум 2/3 всіх виданих лікарняних і не один мільярд гривень щорічно.

Особисто я з колегами давно підтримуємо ідею впровадження лікарняних в електронній формі. І не тільки підтримуємо, але декілька разів проводили різного роду круглі столи, робочі групи і т.п. Сама по собі ідея абсолютно правильна, але так як її пробують "проштовхнути" урядовці приречена на фіаско.

Чому?

Перше. Неготовність інфраструктури медичної системи до впровадження і ведення цього реєстру на всій території України. Це сучасні комп’ютери, швидкісний інтернет, навчання і мотивація лікарів, доступ роботодавців до реєстру і т.п. Не сприяє цьому і різне бачення МОЗ і Мінсоцу її реалізації. Всі хочуть адмініструвати цей Реєстр, закуповувати програмне забезпечення, техніку.

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Друге. Дивись причину написання блогу номер 2. Це "бізнес" для ділків і деяких недобросовісних лікарів. Думаю всі розуміють, що без доступу до поліклінік і лікарень такий "бізнес" неможливий. Декілька років тому був проведений аналіз видачі лікарняних однією із поліклінік Києва. Три терапевта в один день прийняли практично однакову кількість хворих. Два з них виписали 7 і 8 лікарняних відповідно, а третій - 24 (!)... При всій повазі до лікарів, але ця ложка дьогтю повністю псує медичну бочку меду.

Третє. Виписка рецептів на придбання ліків в електронній формі. Теж правильна і своєчасна річ, як мінімум з двох причин.

Аналіз цих рецептів показує, що певна частина хворих, яким "виписали" лікарняний не звертається в аптеку... Думаю читачам зрозуміло чому. Кому ні - дивись причину номер 2.

Також запровадження @ рецептів змусить лікарів виконувати норму законодавства щодо виписки рецепту в лікуючій формулі медичного препарату, а не його патентованій назві. До речі, це ще один мільярд гривень економії коштів для наших громадян при купівлі ліків і підтримка національних виробників цих же ліків.

І на закінчення. Чому цю проблему протягом років не хочуть вирішувати урядовці і не підтримують деякі лікарі і головне - певний прошарок нашого суспільства? Відповідь проста - дивись причину номер 3 і 2.

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Кому ще не зрозуміло пояснюю, тому, що за перші 5 днів лікарняних, а це левова частина від виданих лікарняних сплачує роботодавець. До речі, держава теж в особі бюджетних, державних і комунальних підприємств є роботодавцем. А це значить, що кошти платників податків таким чином "перерозподіляються" між всіма учасниками такого собі "бізнесу на лікарняних і на рецептах".

Ми також неодноразово піднімали проблему оплати бізнесом цих 5 днів лікарняних. Але ні державі, ні профспілкам не вигідно з різних причин. Держава як завжди не має коштів, а профспілки "турботою про людей"...

Бізнесу це також не вигідно і причина не тільки і не скільки в коштах, а бюрократизації цього процесу і складності адміністрування. На що звертають увагу і наші закордонні інвестори. До речі, така практика оплати перших днів лікарняних є відголосом радянської системи.

Чи є вихід із цього? Звичайно є. Один із них страхова медицина чи загальнообов’язкове медичне страхування. Головне, щоб було бажання і політична воля це реалізувати.

Розумію, що не всім сподобаються мої думки і пропозиції. Але я переконаний, що з таким "бізнесом" треба закінчувати і роль держави тут визначальна. Але цікаво, чи сама держава готова це змінити?