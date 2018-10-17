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Взрыв в Керчи: в сети ищут пропавших подростков

6.1тЧитать материал на украинском

В сети разыскивают подростков, которые пропали в день нападения на Керченский политехнический колледж.

Как сообщает Тelegram-канале Mash, соответствующие фотографии опубликованы в местных пабликов. Детей никто не видел после бойни.

Так, Аня Журавлева перестала отвечать на звонки после теракта. Также разыскивают Алину Керову и еще двух девочек.

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Взрыв в Керчи: в сети ищут пропавших подростков
Взрыв в Керчи: в сети ищут пропавших подростков
Взрыв в Керчи: в сети ищут пропавших подростков
Взрыв в Керчи: в сети ищут пропавших подростков

Как сообщал OBOZREVATEL, взрыв и стрельба в колледже произошли 17 октября, в результате чего погиб 21 человек.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
Объект
расследование
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Кузин Геннадий
Кузин Геннадий
Раньше такое случалось только в пиндосовских учебных заведениях и теперь докатилось и до нас. Вот они плоды западной демократии (((
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