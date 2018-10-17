Взрыв в Керчи: в сети ищут пропавших подростков

В сети разыскивают подростков, которые пропали в день нападения на Керченский политехнический колледж.

Как сообщает Тelegram-канале Mash, соответствующие фотографии опубликованы в местных пабликов. Детей никто не видел после бойни.

Так, Аня Журавлева перестала отвечать на звонки после теракта. Также разыскивают Алину Керову и еще двух девочек.

Новости Подозреваемый в совершении взрыва в Керчи найден мертвым

Как сообщал OBOZREVATEL, взрыв и стрельба в колледже произошли 17 октября, в результате чего погиб 21 человек.