Взрыв в Керчи: появились первые данные о подозреваемых

Причиной взрывов в Керченском политехническом колледже могло стать нападение на студентов неизвестными. По неподтвержденным официально данным, один из преступников ворвался в здание колледжа и пытался захватить там заложников.

Об этом сообщил в Twitter прокремлевский блогер "ВетеранОМОН". Он написал, что информацию о попытке захвата заложников передали керченским правоохранителям.

"Есть ориентировка на подозреваемого. Это парень 20-25 лет, он попал на камеры наблюдения. Сейчас их отсматривает полиция. У преступника было оружие (12 мм) и — предположительно — взрывчатое вещество. Преступник все еще может находиться в здании колледжа. Спецслужбы прочесывают территорию и ищут предполагаемого нападавшего. Он мог погибнуть, а мог и остаться в живых", — написал блогер.

"В керченском колледже пытались захватить заложников. После этого там началась стрельба, затем - взрыв. Такая информация сейчас проходит по линии экстренных служб."#Керчь — ☭ ВетеранОМОН  (@VeteranOMON) 17 октября 2018 г.

"Есть ориентировка на подозреваемого. Это парень 20-25 лет, он попал на камеры наблюдения. Сейчас их отсматривает полиция.



У преступника было оружие (12мм) и - предположительно - взрывчатое вещество."#Керчь — ☭ ВетеранОМОН  (@VeteranOMON) 17 октября 2018 г.

Отметим, что по данным Национального антитеррористического комитета РФ, причиной взрыва стала детонация неустановленного подрывного устройства.

По некоторым данным, в нападении принимали участие двое парней. Одного из них нашли застреленным на втором этаже колледжа.

Первый подозреваемый

Второй подозреваемый

Также установлена личность одного из нападавших. Им оказался 18-летний ученик колледжа.

Как писал OBOZREVATEL, по словам очевидцев, в оккупированном городе не хватило машин скорой помощи для эвакуации всех пострадавших.