Взрыв в Керчи: появились первые данные о подозреваемых

Причиной взрывов в Керченском политехническом колледже могло стать нападение на студентов неизвестными. По неподтвержденным официально данным, один из преступников ворвался в здание колледжа и пытался захватить там заложников.
Об этом сообщил в Twitter прокремлевский блогер "ВетеранОМОН". Он написал, что информацию о попытке захвата заложников передали керченским правоохранителям.
"Есть ориентировка на подозреваемого. Это парень 20-25 лет, он попал на камеры наблюдения. Сейчас их отсматривает полиция. У преступника было оружие (12 мм) и — предположительно — взрывчатое вещество. Преступник все еще может находиться в здании колледжа. Спецслужбы прочесывают территорию и ищут предполагаемого нападавшего. Он мог погибнуть, а мог и остаться в живых", — написал блогер.
"В керченском колледже пытались захватить заложников. После этого там началась стрельба, затем - взрыв. Такая информация сейчас проходит по линии экстренных служб."#Керчь— ☭ ВетеранОМОН (@VeteranOMON) 17 октября 2018 г.
"Есть ориентировка на подозреваемого. Это парень 20-25 лет, он попал на камеры наблюдения. Сейчас их отсматривает полиция.— ☭ ВетеранОМОН (@VeteranOMON) 17 октября 2018 г.
У преступника было оружие (12мм) и - предположительно - взрывчатое вещество."#Керчь
Отметим, что по данным Национального антитеррористического комитета РФ, причиной взрыва стала детонация неустановленного подрывного устройства.
По некоторым данным, в нападении принимали участие двое парней. Одного из них нашли застреленным на втором этаже колледжа.
Первый подозреваемый
Второй подозреваемый
Также установлена личность одного из нападавших. Им оказался 18-летний ученик колледжа.
Как писал OBOZREVATEL, по словам очевидцев, в оккупированном городе не хватило машин скорой помощи для эвакуации всех пострадавших.
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