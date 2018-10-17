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Взрыв в Керчи: появились первые данные о подозреваемых

22.3тЧитать материал на украинском

Причиной взрывов в Керченском политехническом колледже могло стать нападение на студентов неизвестными. По неподтвержденным официально данным, один из преступников ворвался в здание колледжа и пытался захватить там заложников.

Об этом сообщил в Twitter прокремлевский блогер "ВетеранОМОН". Он написал, что информацию о попытке захвата заложников передали керченским правоохранителям.

"Есть ориентировка на подозреваемого. Это парень 20-25 лет, он попал на камеры наблюдения. Сейчас их отсматривает полиция. У преступника было оружие (12 мм) и — предположительно — взрывчатое вещество. Преступник все еще может находиться в здании колледжа. Спецслужбы прочесывают территорию и ищут предполагаемого нападавшего. Он мог погибнуть, а мог и остаться в живых", — написал блогер.

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Отметим, что по данным Национального антитеррористического комитета РФ, причиной взрыва стала детонация неустановленного подрывного устройства.

По некоторым данным, в нападении принимали участие двое парней. Одного из них нашли застреленным на втором этаже колледжа.

Взрыв в Керчи: появились первые данные о подозреваемых

Первый подозреваемый

Второй подозреваемый

Второй подозреваемый

Также установлена личность одного из нападавших. Им оказался 18-летний ученик колледжа.

Как писал OBOZREVATEL, по словам очевидцев, в оккупированном городе не хватило машин скорой помощи для эвакуации всех пострадавших.

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Темы
Аннексия КрымаВзрыв в Керчи
Место
Украина
Объект
взрыв
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Мочи своих,чтоб чужие боялись?
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3
1
Лазарева Ирина
Лазарева Ирина
Доигралась кацапня.Зато всё автовокзалы в заборах,в театр через рамку...Будьте вы прокляты твари.Устроили из Крыма, Беслан.Страшно жить.Соболезную семьям.Сходили на учёбу.
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Скала Богдан
Скала Богдан
Шкода дітей. А путін показав як він любить кримчан, підвіз,, рязанского сахарку", ніяк не напється крові упир.
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6
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