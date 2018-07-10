Взрыв "Молота" на полигоне: Матиос подловил Пашинского на лжи

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос обвинил главу парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского, который лоббировал производство минометов "Молот", во лжи.

Так, на своей странице в Facebook он опровергает информацию о сроках проведения следственного эксперимента на Ривненском полигоне.

"Прочитав новость о "назначении" руководителем комитета по нацбезопасности и обороны ВР Украины 10.07.2018 г. следственного эксперимента для установления причин детонации миномета "Молот" - был несказанно удивлен от собственного незнания о самостоятельном наделении депутатов ВР процессуальными полномочиями следователя или прокурора в уголовном производстве", - подчеркнул он.

По его информации, следственный эксперимент в рамках проведения военной, баллистической, взрывотехнической, химической экспертизы причин детонации миномета М120-15 "Молот" пройдет в среду, 11 июля.

"Экспертам необходимо прибыть на полигон, ознакомиться с имеющимися в настоящее время собранными доказательствами и материалами уголовного производства, а также определиться с необходимой методикой подрыва/детонации двух предоставленных Минобороны экземпляров минометов "Молот", - пояснил Матиос.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пашинский объявил СМИ, что во вторник, 10 июля, на Ривненском полигоне будет проводиться следственный эксперимент с подрывом миномета.