Взрыв гранаты в компании под Черниговом: брат пострадавшего рассказал о ссоре

Под Черниговом от взрыва гранаты погибли три человека.

Перед взрывом гранаты в компании людей, которые отдыхали в селе Новый Биков Черниговской области, произошла ссора.

Как сообщает ТСН, один из мужчин принес из дома гранату, которая сдетонировала.

Брат единственного выжившего рассказал, что между одним из мужчин и женщиной произошла ссора. Двое других мужчин начали защищать ее.

"На брата моего говорил: дебил. Вовка начал на него кричать и прогонять. Он ударил женщину, а тот начал защищать ее. Говорит:" Я сейчас тебя застрелю ", брата моего. И ушел", – отметил мужчина.

Позднее тот вернулся из дома с гранатой, которую отобрала женщина, но ненадолго.

"Один из погибших принес гранату в компанию своих знакомых, после чего прогремел взрыв", – уточнила спикер Национальной полиции Черниговской области Юлия Ковтун.

Одного из участников компании, Михаила К, не зацепило осколками. Он вспоминает, что за мгновение до взрыва владелец гранаты пригнулся.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате взрыва гранаты в Бобровицком районе Черниговской области погибли двое мужчин и женщина. Еще один мужчина с телесными повреждениями был госпитализирован.