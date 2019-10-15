В селе Кремно Лугинского района Житомирской области во время игры 15-летний подросток случайно выстрелил своему 13-летнему товарищу в лицо из пневматической винтовки. Пострадавший получил тяжелое ранение левого глаза.

Как написала пресс-служба полиции Житомирщины, 13 октября к правоохранителям поступило сообщение о госпитализации в реанимационное отделение Житомирской областной детской больницы несовершеннолетнего парня.

Оказалось, что оружие принадлежало дяде подростка, который совершил выстрел. В результате инцидента его товарищ получил тяжелое ранение левого глаза. Медики провели парню оперативное вмешательство и оказали необходимую помощь.

На Житомирщине подросток выстрелил в глаз своему товарищу. Иллюстрация

Полицейские начали уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Винтовку изъяли. Правоохранители начали проводить другие мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомирской области мужчина выстрелил в 12-летнего школьника. Пострадавший был госпитализирован.

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