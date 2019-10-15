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15 октября • обновлено в 13:22
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Выстрелил в глаз: на Житомирщине подросток жестоко ранил своего товарища

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В селе Кремно Лугинского района Житомирской области во время игры 15-летний подросток случайно выстрелил своему 13-летнему товарищу в лицо из пневматической винтовки. Пострадавший получил тяжелое ранение левого глаза.

Как написала пресс-служба полиции Житомирщины, 13 октября к правоохранителям поступило сообщение о госпитализации в реанимационное отделение Житомирской областной детской больницы несовершеннолетнего парня.

Оказалось, что оружие принадлежало дяде подростка, который совершил выстрел. В результате инцидента его товарищ получил тяжелое ранение левого глаза. Медики провели парню оперативное вмешательство и оказали необходимую помощь.

На Житомирщине подросток выстрелил в глаз своему товарищу. Иллюстрация

На Житомирщине подросток выстрелил в глаз своему товарищу. Иллюстрация

Полицейские начали уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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Винтовку изъяли. Правоохранители начали проводить другие мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомирской области мужчина выстрелил в 12-летнего школьника. Пострадавший был госпитализирован.

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Место
Украина Житомир
Тег
стрельба
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