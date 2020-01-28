Выкрали, пытали и засудили в "ДНР": пропавшего бойца ВСУ "забыли" и назвали дезертиром

В 2018 году боец ВСУ Юрий Дяченко попал в плен оккупантов на Донбассе, где его пытали и незаконно засудили на 13 лет лишения свободы. После пропажи в Украине его обвинили в дезертирстве и даже не искали.

Об этом стало известно после масштабного обмена пленными от одного из освобожденных украинцев. Местонахождение пропавшего 30-летнего бойца до сих пор неизвестно, сообщили на странице "Медийная инициатива за права человека" в Facebook.

"Я находился в подвале донецкого СИЗО с июня прошлого года. Все это время рядом со мной был Юрий Дяченко. По его словам, того похитили в ночь с 27 на 28 июля 2018 при переходе с позиции на блиндаж под Майорском - потерял сознание по неизвестным причинам , а когда пришел в себя, был весь мокрый и грязный, будто тянули по земле. Первый месяц держали Юрия отдельно, пытали, а затем перевели в СИЗО. Все то время, когда я был рядом, Юра надеялся, что его фамилия есть в списках СБУ на обмен, ведь получил "приговор" так называемого суда террористов ", – сообщил бывший военнопленный Ким Дуванов, которого боевики передали 29 декабря 2019 года.

Пропавший Юрий Дяченко Медийная инициатива за права человека

Оказалось, что фамилии Дяченко в списках СБУ не было вообще. После исчезновения парня в 24-й отдельной механизированной бригаде провели служебное расследование, которое не дало никакого результата. В конце концов, было открыто уголовное производство по самовольному оставлению части. При этом собратья характеризовали Дьяченко положительно.

Родители пропавшего бойца искали его полтора года, но за это время никто не сообщил им, как это делать эффективно. Отмечается, что они не обращались в центр СБУ по обмену пленными.

"Накануне исчезновения мы с ним говорили по телефону. Уже на следующий день утром перезвонили с его номера - кто-то из его собратьев. Он сообщил, что Юра исчез. Спрашивали у нас, не знаем ли, куда. Впоследствии позвонили из военкомата, сказали, если не появится в течение трех дней - объявят, самовольно оставил часть. Мы были в панике. Ребенок пропал. Никто ничего о нем не знает. Различные мысли приходили в голову", – рассказала мама Юрия Дьяченко Светлана.

Семья пыталась подать заявление в полицию о пропаже человека, но сначала полицейские хотели их переправить в район, где Дяченко исчез, а потом взяли, однако расследовать так и не начали.

О том, что Юрий жив, семья узнала только в ноябре 2019 года. Из Донецка родителям позвонил "адвокат" и сказал, что продолжаются "судебные заседания", где он "защищает" Юрия. Он добавил, что его фамилия присутствует в списках на обмен. Позже "суд" в Донецке "осудил" Дьяченко на 13 лет лишения свободы.

Последний раз Юрия Дяченко видели в СИЗО Донецка в декабре 2019 года.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в понедельник, 27 января, в зоне Операции Объединенных сил украинские разведчики взяли в плен раненого террориста "ДНР". Его бросили другие члены диверсионной группы после взрыва на мине, которую установили сами же оккупанты.

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