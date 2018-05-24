Вторжение в Азовское море: Россия задержала корабли у Бердянска

Российские военные задержали в Азовском море два судна - под болгарским и турецким флагами.

Об этом сообщил в Facebook журналист, редактор издания BlackSeaNews и руководитель проекта "Майдан закордонних справ" Андрей Клименко.

Он напомнил, что 23 мая в 21:00 прекратило действие предупреждение РФ о закрытии военными района Азовского моря южнее Бердянска в связи с учениями и стрельбами.

Новости В Черное море вошли боевые корабли НАТО

"Ранее именно с этим мы связывали задержания и обыски судов, следующих в/из украинских портов Бердянска и Мариуполя (потому что раньше, с 30 апреля, такие задержания имели место преимущественно в Керченском проливе). Но мы ошиблись", - сообщил журналист.

По его словам, 23 мая примерно в 23:30, уже после прекращения действия "предупреждения", в том же районе, в 13 милях к югу от Бердянской косы были задержаны MAXAL RAISE - IMO: 9148154 (принадлежит болгарскому владельцу, шло из Мариуполя в Бургас), а утром 24 мая примерно в 08:00 задержали турецкий HACI RUSTU K - IMO: 7615969, следующий из Турции в Мариуполь.

При этом он подчеркнул, что никаких учений и стрельб в закрытом районе Азовского моря РФ де-факто не проводила: "Были замечены 2 (два) алюминиевых катера типа "Wellboat" (это моторная лодка)".

Клименко считает, что таким образом российские военные проверяют реакцию Украины.

"Это называется "взять на понт". Проверили реакцию Украины, убедились, что она никакая. Будут идти дальше", - написал он и добавил, что действия РФ на морских путях в Бердянск и Мариуполь направлены на запугивание судовладельцев с целью их отказа от работы с этими портами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия заблокировала для плавания несколько тысяч квадратных километров акватории Азовского моря якобы из-за учений.