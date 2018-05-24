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Вторжение в Азовское море: Россия задержала корабли у Бердянска

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Российские военные задержали в Азовском море два судна - под болгарским и турецким флагами.

Об этом сообщил в Facebook журналист, редактор издания BlackSeaNews и руководитель проекта "Майдан закордонних справ" Андрей Клименко.

Он напомнил, что 23 мая в 21:00 прекратило действие предупреждение РФ о закрытии военными района Азовского моря южнее Бердянска в связи с учениями и стрельбами.

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"Ранее именно с этим мы связывали задержания и обыски судов, следующих в/из украинских портов Бердянска и Мариуполя (потому что раньше, с 30 апреля, такие задержания имели место преимущественно в Керченском проливе). Но мы ошиблись", - сообщил журналист.

По его словам, 23 мая примерно в 23:30, уже после прекращения действия "предупреждения", в том же районе, в 13 милях к югу от Бердянской косы были задержаны MAXAL RAISE - IMO: 9148154 (принадлежит болгарскому владельцу, шло из Мариуполя в Бургас), а утром 24 мая примерно в 08:00 задержали турецкий HACI RUSTU K - IMO: 7615969, следующий из Турции в Мариуполь.

При этом он подчеркнул, что никаких учений и стрельб в закрытом районе Азовского моря РФ де-факто не проводила: "Были замечены 2 (два) алюминиевых катера типа "Wellboat" (это моторная лодка)".

Клименко считает, что таким образом российские военные проверяют реакцию Украины.

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"Это называется "взять на понт". Проверили реакцию Украины, убедились, что она никакая. Будут идти дальше", - написал он и добавил, что действия РФ на морских путях в Бердянск и Мариуполь направлены на запугивание судовладельцев с целью их отказа от работы с этими портами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия заблокировала для плавания несколько тысяч квадратных километров акватории Азовского моря якобы из-за учений.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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