В сети появилось видео удара ВСУ по террористам "ЛНР" в ответ на обстрел города Золотое-4 Попаснянского района и смерть украинского защитника.

Ролик на своем Telegram-канале в среду, 29 апреля, обнародовал военный журналист Андрей Цаплиенко (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Скрин видео

Уточняется, что ракету запустила 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского. На кадрах запечатлено, как управляемая ракета уничтожила командирский внедорожник одного из подразделений боевиков.

"Это ответ на обстрел Золотого-4, когда накрыло дома мирных. Рядом с этим участком от осколка снаряда погиб молодой украинский боец.

Операция мести, которую провела "тридцатка", требовала активного взаимодействия нескольких подразделений. И качественной и грамотной разведки", – написал Цаплиенко.

Он добавил, что на этом участке террористы в течение нескольких лет активно обстреливали технику Вооруженных сил.

Осторожно, видео 18+!

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" восемь раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС на Донбассе 29 апреля. Один украинский защитник получил боевое травмирование.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!