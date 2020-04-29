В сети появилось видео удара ВСУ по террористам "ЛНР" в ответ на обстрел города Золотое-4 Попаснянского района и смерть украинского защитника.
Ролик на своем Telegram-канале в среду, 29 апреля, обнародовал военный журналист Андрей Цаплиенко (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).
Скрин видео
Уточняется, что ракету запустила 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского. На кадрах запечатлено, как управляемая ракета уничтожила командирский внедорожник одного из подразделений боевиков.
"Это ответ на обстрел Золотого-4, когда накрыло дома мирных. Рядом с этим участком от осколка снаряда погиб молодой украинский боец.
Операция мести, которую провела "тридцатка", требовала активного взаимодействия нескольких подразделений. И качественной и грамотной разведки", – написал Цаплиенко.
Он добавил, что на этом участке террористы в течение нескольких лет активно обстреливали технику Вооруженных сил.
Осторожно, видео 18+!
Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" восемь раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС на Донбассе 29 апреля. Один украинский защитник получил боевое травмирование.
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