Фейгин рассказал, кто может заняться в Кремле Донбассом

На сегодняшний день нет оснований для переговоров спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова.

"Это была некая альтернатива "нормандского" формата", которая себя не оправдала, - сказал "Обозревателю" российский адвокат Марк Фейгин.

"Переговоры Волкера и Суркова в том формате, в котором они были, уже кончились. Для них уже нет оснований. Может, они и будут встречаться, но они же ни о чем не договорились", - напомнил адвокат.

По его мнению, формат переговоров Волкер-Сурков бесперспективен в той же мере, что и "нормандский" или "минский" форматы.

В то же время Фейгин допустил, что Сурков может быть отстранен от этой должности, а его место займет вице-премьер России Дмитрий Козак – "такое вполне возможно". Но подобное решение по Суркову будет принято "не потому, что он провалил какое-то направление политики или что-то сделал не так, а потому что на этой шахматной доске клетки заполняются фигурами, которые можно тасовать туда-сюда – это вообще никакой принципиальной роли не играет", - убежден адвокат.

"Тем более нельзя говорить о том, что человек, который заменит Суркова, будет более расположен к урегулированию конфликта на Донбассе, к возвращению Донбасса в состав Украины и тому подобному. Нет, такого не будет. Эти люди - производные от деятельности первого лица, от деятельности Путина", - подчеркнул он.

Как писал "Обозреватель", ранее стало известно о том, что бывший главарь террористов "ЛНР" Игорь Плотницкий удерживается российскими силовиками и дает показания на Суркова.