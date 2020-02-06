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7 февраля • обновлено в 07:41
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Лично приказал накрыть Ясиноватую: всплыло сенсационное видео с признанием главаря "ДНР" в обстрелах

13.2т
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В сети появилось видео, на котором главарь батальона "Восток" террористической "ДНР" Александр Ходаковский признался, что лично отдал приказ об артиллерийском обстреле родного города Ясиноватая на Донбассе.

Его опубликовал один из сепаратистских YouTube-каналов. На ролике боевик рассказывает, что решение о бомбежке утверждалось буквально "на коленке" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Александр Ходаковский

Александр Ходаковский

Скриншот видео

"Мы понимали значение для нас потери этого города. И, соответственно, быстро на коленке сверстали мероприятие, отработали. Тогда первый раз принимал решение об открытии огня артиллерийского по нашему собственному населенному пункту. Это тяжелое решение, драматичное. Но Господь управил, что мы вынуждены были задействовать БМ-21, РС, потому что у нас не было просто артиллерийских снарядов на тот момент. И мы вынуждены были накрыть центр города Ясиноватой", – рассказал террорист.

Кроме того, он цинично солгал, что при этом обстреле якобы пострадал только жилой фонд и никто из мирных жителей не погиб.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ходаковский утверждал, что обстрел Ясиноватой якобы был осуществлен для того, чтобы заставить воинов Вооруженных сил Украины отступить из населенного пункта. В результате преступления оккупантов погибло множество гражданских лиц.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Война на Донбассе
Персона
Александр Ходаковский
Тег
ДНР
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Комментарии
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Интересно
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Печально
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фил филька
фил филька
а кто нибудь признался что дал приказ обстрелять ракетами луганскую ОГА? или упорыши сачкуют признаться?)
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Wick John
Wick John
zhukov vanya, укро свиньи открывают пасть только когла хозяин растегивает ширинку что бы укро свинье взял член пана в пасть и сосала его
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0
1
zhukov vanya
zhukov vanya
фил филька, Филимоша нет ни вам ни тебе троллятина оправдания. Вы мерзкие отвратительные опарыши.Лично ты во всех статьях ищешь оправдания,мать родную убьешь и оправдается,что ещё медаль дадут.
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3
1
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
В результате преступления оккупантов погибло множество гражданских лиц? Почему не написали сколько? Почему пофамильно погибших не перечислили, чтобы можно было проверить? Значит никто не погиб...
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4
6
2 из 4 ответов | показать все
Wick John
Wick John
zhukov vanya, свинья безмозглая приедь в Донецк на аллею ангелов и сама увидишь сколько детей погибло из за обстрелов укро нацистских мразей
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2
1
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
zhukov vanya, карателей? нет, гораздо больше гикнули...
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1
1
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
украинцы, вы знаете, что люди в своих домах от обстрелов украинской артиллерией погибали целыми семьями? вы понимаете, что за убитых стариков, женщин и детей Донбасса вам всем придется ответить? вы понимаете, что срока давности по этим преступлениям нет?____
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2 из 6 ответов | показать все
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Юрьевич Владимир, не отбрешитесь, кара неизбежна, кровью с р а т ь будете... Аминь...
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0
0
Юрьевич Владимир
Юрьевич Владимир
Zhikharev Dmitry, А от сих обстрелов погибли люди микрорайон Восточный город Мариуполь мой родной город?Ты упоротая вата колорадскаяи не гони на Украину
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