''Возле дома непонятные люди'': мэр Днепра Филатов попросил МВД и ГПУ выделить ему охрану

Мэр Днепра Борис Филатов попросил министра внутренних дел Арсена Авакова и генерального прокурора Юрия Луценко выделить ему личную охрану.

Как написал чиновник в Facebook 19 октября, возле его дома "полдня стояли два автомобиля и ходили непонятные люди".

Филатов выяснил, что оба транспортных средства – Renault Duster и Renault Sandero – зарегистрированы в Киеве.

"У меня обостренное чувство опасности и за мной сотни добрых людей. А также на меня было три покушения сепаратистов и личные угрозы со стороны покойного Захарченко (главаря "ДНР" Александра Захарченко. - Ред.). Поэтому у меня есть только две версии: либо провокация со стороны "правоохранителей", либо подготовка покушения", – считает мэр.

Также он подчеркнул, что не собирается никуда уезжать из города.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Филатов отказал партии УКРОП в ''революции'' в Днепре.