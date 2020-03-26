Войска Путина изменили тактику на Донбассе и прикрываются "живым щитом"

Российские оккупанты на Донбассе снова вернулись к циничной тактике "живого щита" – они прикрываются мирными жителями и через их дворы ведут плотные обстрелы и снайперский огонь по позициях украинских защитников.

При этом в зону обстрела попадают как военные, так и гражданские люди, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Террористы ведут огонь по ВСУ, прикрываясь мирными жителями Скриншот видео

Террористы ведут огонь по ВСУ, прикрываясь мирными жителями Скриншот видео

Для осуществления своего подлого плана в один из домов, которые находятся прямо на линии огня, террористы специально вернули мирных жителей – мужчину-инвалида, его гражданскую жену и двоих детей.

При этом воины ВСУ практически лишены возможности вести контрснайперскую борьбу, поскольку в зону обстрела попадают мирные люди. Что касается российских оккупантов, то их не останавливает даже это.

"Они стреляют по любому движению, которое увидят. Убили гражданского, а несколько недель назад машину гражданского обстреляли", – рассказывает снайпер ВСУ "Баррет".

Террористы ведут огонь по ВСУ, прикрываясь мирными жителями Скриншот видео

Террористы ведут огонь по ВСУ, прикрываясь мирными жителями Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

2 марта российские террористы на Донбассе умышленно обстреляли минами населенный пункт Красногоровка в Марьинском районе Донецкой области. В результате были ранены мирные жители.

7 марта снайпер оккупантов снова ранил мирного жителя Марьинки. Он вел огонь на поражение среди улицы, большинство домов которой разрушены.

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