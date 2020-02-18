Военные России внезапно пошли в наступление на Донбассе: завязался кровавый бой

Утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации пошли в атаку на Донбассе.

Они попытались прорваться через линию разграничения. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.

"Вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Оккупанты ведут обстрелы по нашим защитникам с запрещенного минского соглашениями вооружения. Враг применяет минометы калибра 120 мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", – говорится в сообщении.

Оккупанты начали активно наступать. По состоянию на 8:40 вторника на Донбассе продолжался бой.

"К сожалению, в результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери", – отметили в ООС.

Потери противника уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки 17 февраля вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня.

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