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18 февраля • обновлено в 09:00
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Военные России внезапно пошли в наступление на Донбассе: завязался кровавый бой

9.5т
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Утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации пошли в атаку на Донбассе.

Они попытались прорваться через линию разграничения. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.

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"Вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Оккупанты ведут обстрелы по нашим защитникам с запрещенного минского соглашениями вооружения. Враг применяет минометы калибра 120 мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", – говорится в сообщении.

Оккупанты начали активно наступать. По состоянию на 8:40 вторника на Донбассе продолжался бой.

"К сожалению, в результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери", – отметили в ООС.

Потери противника уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки 17 февраля вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
И что, Россия применила авиацию и тактические ракетные комплексы? Или опять , по старинке, бурятская подводная кавалерия, терзает позиции пидopгoв???
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- Справедливость
- Справедливость
С 5 часов идет непрерывный тяжелый бой с применением всех видов оружия, включая артиллерию калибра 152 мм, минометы - 120 мм. Противник на широком фронте накрывает боевые порядки 72-й и 93-й механизированных бригад в районе участка разведения Золотое-Орехово-Новотошковка. На одном из опорных пунктов был ближний бой с российской штурмовой группой. Наша артиллерия открыла ответный огонь, подтягиваются резервы. Таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года", - сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
их просто сливают по принципу "испорченного телефона". кремль осознаёт, что диалога не будет с теми, кого он пускает в расход
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