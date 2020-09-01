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Во львовском ВУЗе нашли масштабную лабораторию по производству метадона. Видео

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Расследования
1,5 т.
Во львовском ВУЗе нашли масштабную нарколабораторию

Во львовском ВУЗе нашли масштабную нарколабораторию.

Во Львовском высшем учебном заведении разоблачили нарколабораторию, в которой варили метадон.

По версии следствия, ее организовали четверо местных жителей. Об этом сообщила прокурор Львовской области Ирина Диденко на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Организатором нарколаборатории выступил совладелец львовского кальян-бара. Также в преступлении подозревают заведующего лабораторией ВУЗа, который занимался изготовлением метадона и работника кальян-бара – администратора сайта, где продавали наркотик.

"Объемы достаточно масштабные. За один раз производилась партия от 1 кг особо опасного наркотика "метадон". Это при том, что доза 1 г на "черном рынке" составляет от 600 грн. Лаборатория по изготовлению "метадона" задокументирована впервые. Напомню, "метадон" – полусинтетическое наркотическое средство, которое запрещено во всех странах мира из-за высокой смертности. Сами дельцы его не употребляют", – написала прокурор.

Сбывали наркотик через специально созданный интернет-магазин. Фигуранты отправляли метадон по почте, получив перед этим предоплату на банковский счет.

Правоохранители задокументировали изготовление для сбыта почти три килограмма метадона стоимостью более 1,8 млн гривен. В понедельник, 31 августа, злоумышленники были задержаны при реализации еще более одного килограмма наркотика стоимостью около 700 тысяч гривен.

"Дельцы распространяли его по всей Львовщине, а их покупателями были наркозависимые лица, заказывали преимущественно от одного до нескольких грамм. Сейчас готовим подозрения с предварительной правовой квалификацией ч.3 ст.307, ч.3 ст.311, ч.2 ст.317 УК Украины и ходатайства об избрании меры пресечения", – сообщила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, иностранец прилетел на отдых в Одессу с партией наркотиков на миллион.

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УкраинаЛьвовнаркотики
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