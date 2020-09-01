Во львовском ВУЗе нашли масштабную лабораторию по производству метадона. Видео

Во Львовском высшем учебном заведении разоблачили нарколабораторию, в которой варили метадон.

По версии следствия, ее организовали четверо местных жителей. Об этом сообщила прокурор Львовской области Ирина Диденко на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Организатором нарколаборатории выступил совладелец львовского кальян-бара. Также в преступлении подозревают заведующего лабораторией ВУЗа, который занимался изготовлением метадона и работника кальян-бара – администратора сайта, где продавали наркотик.

"Объемы достаточно масштабные. За один раз производилась партия от 1 кг особо опасного наркотика "метадон". Это при том, что доза 1 г на "черном рынке" составляет от 600 грн. Лаборатория по изготовлению "метадона" задокументирована впервые. Напомню, "метадон" – полусинтетическое наркотическое средство, которое запрещено во всех странах мира из-за высокой смертности. Сами дельцы его не употребляют", – написала прокурор.

Сбывали наркотик через специально созданный интернет-магазин. Фигуранты отправляли метадон по почте, получив перед этим предоплату на банковский счет.

Правоохранители задокументировали изготовление для сбыта почти три килограмма метадона стоимостью более 1,8 млн гривен. В понедельник, 31 августа, злоумышленники были задержаны при реализации еще более одного килограмма наркотика стоимостью около 700 тысяч гривен.

"Дельцы распространяли его по всей Львовщине, а их покупателями были наркозависимые лица, заказывали преимущественно от одного до нескольких грамм. Сейчас готовим подозрения с предварительной правовой квалификацией ч.3 ст.307, ч.3 ст.311, ч.2 ст.317 УК Украины и ходатайства об избрании меры пресечения", – сообщила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, иностранец прилетел на отдых в Одессу с партией наркотиков на миллион.

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