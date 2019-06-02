Виновен полицейский? На Николаевщине произошла смертельная авария: фото

В Николаевской области 2 июня столкнулись два авто, в результате чего погибли два водителя, среди которых оказался полицейский.

По данным пресс-службы областного управления полиции, ВАЗ-2107 и Renault Logan попали в ДТП в пяти км от поселка Кривое Озеро.

"27-летний водитель ВАЗа, сотрудник Кривоозерского отделения полиции, находившийся вне службы (второй день в отпуске), погиб на месте ДТП. 34-летний водитель Renault Logan от полученных телесных повреждений скончался в больнице, его 33-летняя жена также была госпитализирована, ей предоставляется неотложная медицинская помощь", – сообщили в ведомстве.

Смертельное происшествие квалифицировали как ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

"Руководство и личный состав Николаевского гарнизона полиции по поводу тяжелой утраты выражают искренние соболезнования и поддержку в это трудное время родным и близким погибших в ДТП, жизнь которых оборвала страшная авария. Светлая память", – резюмировали в полиции.

Место ДТП в Николаевской области

В ведомстве не уточнили, кто был виновником происшествия и нарушил ПДД. Судя по кадру, обнародованному в пресс-службе, машина полицейского с повреждениями находится на дороге. А Renault от удара отбросило на обочину.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее водитель внедорожника устроил масштабное ДТП в Тернопольской области, в результате чего погибли четыре человека – работники бригады "Укрэнерго".

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