"Вернуть Крым Украине!" В России арестовали журналиста, разгромившего Путина

В аннексированном Крыму арестовали ялтинского журналиста Евгения Гайворонского, который выступал за освобождение полуострова от российских оккупантов.

Мировой суд в Ялте отправил его за решетку на 12 суток за употребление наркотиков, передает информагентство "Крыминформ".

"За совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.9 КоАП (употребление наркотических веществ без назначения врача), назначить ему административное наказание в виде административного ареста сроком на 12 суток", – сказано в решении суда.

Евгений Гайворонский Коммерсант

Помимо этого, журналиста также обязали пройти курс лечения от наркотической зависимости.

"Возложить на Гайворонского обязанность пройти диагностику и практическое лечение в связи с употреблением психотропных веществ без назначения врача. Разъяснить Гайворонскому Евгению Борисовичу, что уклонение от вышеуказанной обязанности влечет административную ответственность", – озвучила судья.

Ранее журналист заявлял, что мечтает о "молниеносном возвращении Крыма Украине" и о том, что "на полуострове все хотят жить в Украине". Примечательно, что сразу после аннексии он выступал за "русский мир", однако спустя пять лет кардинально поменял свое мнение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гайворонский заявил, что Крым нужно спасать от оккупантов,поскольку люди разочаровались в России.

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