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Вернулся воевать после обмена: в ''ДНР'' забрали "на подвал" заядлого террориста

1.6тЧитать материал на украинском

Террорист Влад Балыкин, которого в 2017 году обменяли на украинских военнопленных, вернулся в "ДНР" и продолжил воевать против Украины. Однако, несмотря на это, его якобы похитило "МГБ ДНР" и вновь посадило в тюрьму.

Об этом сообщили в одном из пророссийских пабликов в интернете, скриншот которого опубликовал офицер ВСУ, блогер Антолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в Facebook.

В сообщении пособники оккупантов жалуются на то, что все, кто попадает на гауптвахту "МГБ ДНР", подвергаются жестоким пыткам: их бьют током, пилят зубы, просверливают колени и насилуют.

При этом они озвучили нелепый фейк о том, что "ведомство" террористов, которое занимается казнями, якобы сотрудничает не только с ФСБ, но и с СБУ и периодически выдает своих заключенных "бандеровцам".

Влад Балыкин

Влад Балыкин

Faceebook Анатолия Штефана

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Сообщение о террористе Балыкине в пророссийском паблике

Сообщение о террористе Балыкине в пророссийском паблике

Faceebook Анатолия Штефана

Штефан с сарказмом отреагировал на глупые выдумки пропагандистов и прокомментировал их вбросы об "агентах СБУ" в рядах прокремлевских террористов.

"Проукраинские ихтамнеты "МГБ", пытают и издеваются над "ополченцами" в тайных тюрьмах. Очень хорошо, что в СБУ столько агентов во враждебном ведомстве, или в нем много скрытых сторонников Украины. Кстати, после обмена пленными Владик снова вернулся воевать против украинцев, взгляды не изменил. Но благодаря своим братушаням и просверленным коленям вряд ли уже сможет воевать. Скорее всего, после братских пыток до конца жизни будет сопли пузырями надувать", — написал он.

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Работал на ''МГБ'': на Донбассе ликвидировали очередного террориста ''ДНР''

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря на Донбассе ликвидировали террориста "ДНР" Дениса Ефременко ("Морячка"), который является предположительным убийцей оперного певца, украинского воина-добровольца Василия Слипака.

Напомним, 12 декабря оккупанты Донбасса передали Украине 42 заключенных, которые отбывали наказание в тюрьмах Донецкой области. 13 декабря украинская сторона забрала еще 13 человек.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолій Штефан
Место
УкраинаДонецк
Тег
Новости ДНР
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