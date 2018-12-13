Вернулся воевать после обмена: в ''ДНР'' забрали "на подвал" заядлого террориста

Террорист Влад Балыкин, которого в 2017 году обменяли на украинских военнопленных, вернулся в "ДНР" и продолжил воевать против Украины. Однако, несмотря на это, его якобы похитило "МГБ ДНР" и вновь посадило в тюрьму.

Об этом сообщили в одном из пророссийских пабликов в интернете, скриншот которого опубликовал офицер ВСУ, блогер Антолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в Facebook.

В сообщении пособники оккупантов жалуются на то, что все, кто попадает на гауптвахту "МГБ ДНР", подвергаются жестоким пыткам: их бьют током, пилят зубы, просверливают колени и насилуют.

При этом они озвучили нелепый фейк о том, что "ведомство" террористов, которое занимается казнями, якобы сотрудничает не только с ФСБ, но и с СБУ и периодически выдает своих заключенных "бандеровцам".

Влад Балыкин Faceebook Анатолия Штефана

Сообщение о террористе Балыкине в пророссийском паблике Faceebook Анатолия Штефана

Штефан с сарказмом отреагировал на глупые выдумки пропагандистов и прокомментировал их вбросы об "агентах СБУ" в рядах прокремлевских террористов.

"Проукраинские ихтамнеты "МГБ", пытают и издеваются над "ополченцами" в тайных тюрьмах. Очень хорошо, что в СБУ столько агентов во враждебном ведомстве, или в нем много скрытых сторонников Украины. Кстати, после обмена пленными Владик снова вернулся воевать против украинцев, взгляды не изменил. Но благодаря своим братушаням и просверленным коленям вряд ли уже сможет воевать. Скорее всего, после братских пыток до конца жизни будет сопли пузырями надувать", — написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря на Донбассе ликвидировали террориста "ДНР" Дениса Ефременко ("Морячка"), который является предположительным убийцей оперного певца, украинского воина-добровольца Василия Слипака.

Напомним, 12 декабря оккупанты Донбасса передали Украине 42 заключенных, которые отбывали наказание в тюрьмах Донецкой области. 13 декабря украинская сторона забрала еще 13 человек.