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"Ведут себя нагло и жестоко!" В Крыму взвыли из-за "понаехавших кавказцев"

2.3т Читать материал на украинском

Жизнь в оккупированном Россией Севастополе (Крым) сильно изменилась за последние пять лет, город "заполонили чужие".

Об этом сообщил крымский писатель, поклонник оккупантов и пророссийский пропагандист Платон Беседин, на пост которого обратил внимание журналист Денис Казанский в Twitter.

"Антифашисты в Крыму негодуют. Пишут, что понаехали кавказцы и заставляют русских людей танцевать лезгинку. Ну ничего. Главное, что бандеровцы теперь не угнетают", — написал он.

Севастополь

Севастополь

24 канал

В свою очередь, Беседин отметил, что севастопольцы все меньше и меньше чувствуют себя своими в родном городе.

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"Многие покидают его. Другие жалуются на рост криминала и безработицу. И первое, и второе, как бы нас ни убеждали в обратном, напрямую связано с упомянутыми персонажами. Они не только забирают места для трудоустройства, но и ведут себя нагло, хамски, жестоко. Ведут себя как хозяева, приехавшие воспитывать местное население. Люди Севастополя не только боятся, но и озлобливаются все сильнее", — подчеркнул пропагандист.

Как писал OBOZREVATEL, 25 августа на аллее пляжа "Омега" в Севастополе мужчины кавказской внешности набросились на семью с ребенком из-за того, что те якобы мешали им проехать.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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