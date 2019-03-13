"Шантажа не будет!" Геращенко жестко поставила на место Россию из-за Минска

Россия срывает работу подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом заявила на своей странице в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады, глава в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко, комментируя заседание 13 марта.

"Чем ближе к выборам в Украине - тем несдержаннее и вульгарнее позиция РФ и контролируемых ею марионеток. РФ вновь сознательно срывает работу гуманитарной группы заявлениями, что Россия якобы не является участником и стороной конфликта на Донбассе, что "нас там нет" и пытается навязать условие прямого диалога Киева и оккупированных Донецка и Луганска", - отметила она.

"Шантажа Украины не будет! Позиция Украины и украинских переговорщиков четкая и полностью соответствует Минским соглашениям", - подчеркнула Геращенко.

Ирина Геращенко Facebook Ирина Геращенко

Она рассказала, что представители Украины на заседании в очередной раз настаивали на разблокировании процесса обмена и освобождения заложников.

"Ключевое: мы настаиваем на разблокировании освобождения. И готовы в течение нескольких следующих дней передать РФ 25 россиян в обмен на наших и помиловать 72 сепаратиста в обмен на 19 гражданских и военных, незаконно удерживаемых на оккупированном Донбассе", - заключила Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россияне обратились к президенту Владимиру Путину, правительству и МИД страны с призывом организовать процесс обмена пленными с Украиной в формате "всех на всех".

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